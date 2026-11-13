Обгорілі стіни та вибиті вікна: наслідки удару РФ по лікарні в Києві. Фото

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Збір на ліки для бійців Третьої окремої штурмової бригадиОголошено терміновий збір на медицину для бійців: піхотинці потребують протизастудних засобівПʼятниця, 13-те: які забобони і прикмети існуютьПʼятниця, 13-те: які забобони і прикмети існуютьПутін дав "сигнал" щодо планів на Україну під час перемовин з Віткоффом і Кушнером: в ISW пояснили, що стоїть за заявамиПутін дав "сигнал" щодо планів на Україну під час перемовин з Віткоффом і Кушнером: в ISW пояснили, що стоїть за заявамиДональд Трамп і Володимир Путін, архівне фото"Велика угода" Трампа і Путіна: чи домовляються США та Росія про новий поділ Європи та України. Інтерв’ю з ОгризкомСили оборони відмінусували майже 2,6 тис. окупантів і спалили 11 ББМ ворога: дані ГенштабуСили оборони відмінусували майже 2,6 тис. окупантів і спалили 11 ББМ ворога: дані ГенштабуІлюстрація - паспорт ФранціїПенсіонерам з України стало простіше отримати громадянство країни ЄС: яку вимогу змінилиВідбиття повітряної атаки РФРосія атакувала Україну понад сотнею БПЛА, 80 із них знешкодили сили ППО: є наслідки в областях"Проведіть "День лівої пʼяти поета Пупенка". Українські вчителі назвали найчастіші причини звільнення зі школи"Проведіть "День лівої пʼяти поета Пупенка". Українські вчителі назвали найчастіші причини звільнення зі школиУ Києві внаслідок російської атаки пошкоджено медзаклад: є постраждалі. ФотоУ Києві внаслідок російської атаки пошкоджено медзаклад: є постраждалі. ФотоОкупанти атакували Вінницю: горів житловий будинок, є постраждалі. ФотоОкупанти атакували Вінницю: горів житловий будинок, є постраждалі. Фото
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

Обгорілі стіни та вибиті вікна: наслідки удару РФ по лікарні в Києві. Фото

Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
Time to read1 хв
105
Обгорілі стіни та вибиті вікна: наслідки удару РФ по лікарні в Києві. Фото
Росія завдала удару по лікарні в Шевченківському районі Києва. Джерело: Андрій Жигайло

У ніч на 13 листопада країна-терористка Росія завдала чергового удару по Києву. Внаслідок ворожої атаки була пошкоджена лікарня у Шевченківському районі.

Про це повідомив кореспондент OBOZ.UA Андрій Жигайло. Ворог продовжує воювати із цивільними.

Що відомо

Так, у ніч з 12 на 13 листопада ворог знову атакував столицю України. У Шевченківському районі Києва дрон влучив у лікарню, внаслідок чого спалахнула пожежа з частковим руйнуванням на 2 поверсі. Персонал медзакладу вивів у безпечне місце 30 осіб, ще 7 людей врятували співробітники ДСНС.

Обгорілі стіни та вибиті вікна: наслідки удару РФ по лікарні в Києві. Фото

Росія завдала удару по лікарні в Шевченківському районі Києва. Джерело: Андрій Жигайло

Читайте також
Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
1,1 т.
Готував удар по ЗСУ та цивільних об’єктах Києва: СБУ на гарячому затримала агента РФ. Фото
1,1 т.
Готував удар по ЗСУ та цивільних об’єктах Києва: СБУ на гарячому затримала агента РФ. Фото
Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
1,6 т.
Інцидент у Петропавлівській Борщагівці: правоохоронці затримали 13 учасників сутичок. Фото та відео
1,6 т.
Інцидент у Петропавлівській Борщагівці: правоохоронці затримали 13 учасників сутичок. Фото та відео
Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
14,8 т.
Росія атакувала Київ дронами: стались пожежі, є загибла та постраждалі. Усі подробиці, фото та відео
14,8 т.
Росія атакувала Київ дронами: стались пожежі, є загибла та постраждалі. Усі подробиці, фото та відео
Обгорілі стіни та вибиті вікна: наслідки удару РФ по лікарні в Києві. Фото

Росія завдала удару по лікарні в Шевченківському районі Києва. Джерело: Андрій Жигайло

Обгорілі стіни та вибиті вікна: наслідки удару РФ по лікарні в Києві. Фото

Пацієнти та працівники лікарні були евакуйовані. Джерело: Андрій Жигайло

Обгорілі стіни та вибиті вікна: наслідки удару РФ по лікарні в Києві. Фото

Уламки ворожого дрону. Джерело: Андрій Жигайло

За словами працівників лікарні, частина обладнання, ліків, медзасобів та важливої документації були повністю знищені.

"На жаль, пошкоджені палати – троє людей постраждало. Вони отримали поранення осколками скла. Серед них – санітарка", – уточнила медик.

Обгорілі стіни та вибиті вікна: наслідки удару РФ по лікарні в Києві. Фото

На жаль, є постраждалі. Джерело: Андрій Жигайло

Обгорілі стіни та вибиті вікна: наслідки удару РФ по лікарні в Києві. Фото

Наслідки ворожої терористичної атаки. Джерело: Андрій Жигайло

Обгорілі стіни та вибиті вікна: наслідки удару РФ по лікарні в Києві. Фото

Наслідки ворожої терористичної атаки. Джерело: Андрій Жигайло

Наразі в лікарні почали прибирати уламки та сміття, що відновити заклад та якнайскоріше відновити прийом пацієнтів.

Обгорілі стіни та вибиті вікна: наслідки удару РФ по лікарні в Києві. Фото

Наслідки ворожої терористичної атаки. Джерело: Андрій Жигайло

Обгорілі стіни та вибиті вікна: наслідки удару РФ по лікарні в Києві. Фото

Наслідки ворожої терористичної атаки. Джерело: Андрій Жигайло

Як повідомляв OBOZ.UA, у ніч проти 13 листопада російські війська знову атакували Україну. Для ударів противник задіяв 117 БпЛА різних типів. Сили ППО знешкодили 80 цілей.

Схожі теми
Обстріли КиєваРосійські обстрілиНовини Києва та Київської областіКиївЛікарня
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!