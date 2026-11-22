Пізно ввечері неділі, 22 листопада, після російської атаки на Димер що на Київщині з під завалів дістали живу дитину. Хлопчик провів під уламками зруйнованого будинку майже 14 годин.

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Наразі він знаходиться у стабільному стані та перебуває під наглядом лікарів. Щемливе відео спасіння та другого дня народження дитини опублікували правоохоронці.

"Ти Давид?" – "Я Давид, не спішіть, зі мною все добре!" – такий діалог між рятувальником та 7-річним Давидом у перші секунди після того, як дитину витягнули з-під завалів зруйнованої багатоповерхівки в Димері.

Зазначається, що спершу рятувальники знайшли речі, які впізнали рідні. Згодом – виявили і самого Давида. Коли хлопчик побачив рятувальників – почав неквапно й без паніки з ними розмовляти, постійно казав, що все добре.

"На щастя, дитина у стабільному стані, вже під наглядом лікарів. Дякую кожному рятувальнику, поліцейському та медику, які були залучені до порятунку маленького життя. Ворог скерував ударний безпілотник по будинку о п'ятій ранку, коли родини спали. Станом на зараз, на жаль, загинули четверо людей, ще шестеро – поранені", – розповів очільник МВС Іван Виговський.

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Чиновник додав, що дев'ять людей можуть залишатися під завалами. На місці встановлені пункти надання допомоги громадянам.

"Щойно ми отримали інформацію від очевидців про телефонний дзвінок жінки, яка може перебувати під завалами. Перевіряємо цей факт, регулярно оголошується хвилина тиші. Загалом лише від початку цієї доби росіяни завдали понад 70 ударів по території 10 регіонів України", – розповів Виговський.

Головні історії дня

Нагадаємо, що у Димері Вишгородського району вранці 22 листопада російський дрон пошкодив житлову п'ятиповерівку. Спалахнула пожежа, зруйновано квартири з першого по п'ятий поверх. Наразі відомо про трьох загиблих людей.

Як повідомляв OBOZ.UA, країна-терорист щоденно обстрілює українські міста. Ввечері у неділю, 22 листопада, Росія також атакувала населений пункт Вишневе що на Київщині.