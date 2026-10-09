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Назавжди 36: Росія ударом по Києву вбила працівницю магазину "ОЛДІ". Фото

Дмитро Кропивницький
Дмитро Кропивницький
Time to read1 хв
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Назавжди 36: Росія ударом по Києву вбила працівницю магазину "ОЛДІ". Фото
Вічна пам'ять жертві російського терору

У Києві в четвер, 8 жовтня, атака РФ забрала життя 36-річної Альони Гонтар. Жінка працювала у будівельному магазину "ОЛДІ", куди влучив ворожий дрон.

Про це повідомили на сторінці "Їх УБИЛА Росія" в соцмережі Facebook. Вічна пам'ять жертві російського терору.

Сумна звістка

"Київ. 36-річна Альона Гонтар була вбита вчора російськими терористами ударом безпілотника по будівельному магазину "ОЛДІ". Жінка працювала там менеджером. Щирі співчуття чоловіку, батькам та всім рідним. 08.10.2026", – йдеться в повідомленні.

Назавжди 36: Росія ударом по Києву вбила працівницю магазину ''ОЛДІ''. Фото

Альона Гонтар. Джерело: facebook.com/russiakills.in.ua

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Внаслідок цієї атаки також загинули ще двоє працівників магазину – чоловіки віком 43 та 55 років.

Назавжди 36: Росія ударом по Києву вбила працівницю магазину ''ОЛДІ''. Фото

Вічна пам'ять жертві російського терору. Джерело: facebook.com/russiakills.in.ua

Нагадаємо, країна-терористка Росія в четвер, 8 жовтня, завдала удару по Києву за допомогою дронів-камікадзе. Внаслідок атаки є загиблі та постраждалі.

Жертви російського терору

У Прилуках Чернігівської області внаслідок російського ракетного удару загинула родина Іванченків – батько, мати та двоє їхніх дітей. Загиблим дітям було 8 та 13 років.

Як повідомляв OBOZ.UA, унаслідок російського удару по житловій багатоповерхівці у Прилуках загинув працівник "Укрнафти" Ігор Чуб. Усю ніч рятувальники працювали на місці атаки та розбирали завали.

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