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Навів російські ракети на позиції свого підрозділу та готував удар по Київщині: СБУ затримала ворожого агента. Фото

Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
Time to read2 хв
1,3 т.
Навів російські ракети на позиції свого підрозділу та готував удар по Київщині: СБУ затримала ворожого агента. Фото
СБУ затримала ворожого агента. Джерело: СБУ

Співробітники СБУ викрили "крота" ФСБ, який навів російські ракети на позиції свого підрозділу, де перебувало понад 100 дронарів. Зловмисника затримали на Київщині, де він розвідував нові цілі для ворога.

Про це повідомили в пресслужбі Служби безпеки України. Підозрюваному загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Що відомо

"Військова контррозвідка Служби безпеки за сприяння Головнокомандувача Збройних Сил України викрила ще одного російського агента у лавах ЗСУ. Ним виявився завербований ФСБ мобілізований із Житомирщини, який навів повітряну атаку рашистів на свій підрозділ БпЛА. Завдяки оперативному реагуванню СБУ вдалося завчасно евакуювати понад 100 українських дронарів із зони потенційного ураження і затримати ворожого коригувальника", – йдеться в повідомленні.

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Як з’ясувало розслідування, чоловік "злив" ФСБ координати Сил оборони після того, як самовільно залишив військову частину і прибув до Київської області. На території столичного регіону дезертир відстежував для російської спецслужби розташування логістичних центрів української армії, по яких ворог готував ракетно-авіаційні удари.

Навів російські ракети на позиції свого підрозділу та готував удар по Київщині: СБУ затримала ворожого агента. Фото

Підозрюваному загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Джерело: СБУ

Співробітники СБУ задокументували його злочини і затримали поблизу одного із критично важливих складів на Київщині. Зловмисник був завербований ворогом ще до призову у лави ЗСУ. Спочатку агент виконував "тестові" завдання: відстежував розташування об’єктів паливно-енергетичного комплексу на півночі України. Потім російські спецслужбісти доручили йому мобілізуватися до Сил оборони, щоб шпигувати "всередині" українських військ.

Під час підготовки на курсах операторів БпЛА він збирав для ворога персональні дані командування та особового складу навчального центру. В обмін на співпрацю окупанти обіцяли своєму поплічнику "евакуацію" до РФ з отриманням російського громадянства. Під час затримання у "крота" вилучено смартфон із доказами його роботи на ФСБ.

Зловмиснику повідомили йому про підозру за фактами державної зради та завідомо неправдивого повідомлення про загрозу вибуху на об’єкті критичної інфраструктури. Він перебуває під вартою без права внесення застави.

Як повідомляв OBOZ.UA, співробітники СБУ затримали у Києві агентку ФСБ, яка готувала замах на лідера однієї із українських громадських організацій. У такий спосіб ворог сподівався вбити російського опозиціонера, який з 2022 року воював за Україну.

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