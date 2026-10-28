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Намагалися пробратися до Києва: СБУ затримала двох військових РФ, які втекли із фронту

Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
Time to read2 хв
1,3 т.
Намагалися пробратися до Києва: СБУ затримала двох військових РФ, які втекли із фронту
СБУ затримала двох військових РФ, які втекли із фронту

Співробітники СБУ затримали двох військових РФ, які втекли із фронту і під виглядом цивільних намагалися пробратися до Києва. Один з них виявився двічі засудженим за вбивство мешканецем тимчасово окупованого Довжанська на Луганщині.

Зраднику загрожує довічне, а його спільника утримують як військовополоненого. Про це повідомили в пресслужбі Служби безпеки України.

Що відомо

"Контррозвідка Служби безпеки затримала на прифронтовій території Донеччини двох контрактників 291-го мотострілецького полку Південного військового округу РФ. Обидва були перевдягнені в цивільне і рухалися у напрямку Києва на машині, яку вони зупинили автостопом", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що співробітники СБУ затримали військових РФ на блокпосту при в’їзді у Дніпропетровську область. В одного із них на шиї виявили жетон військовослужбовця російської армії. За наявними даними, вони сподівалися доїхати до столиці нашої держави, де в одного з них проживають родичі, та "залягти на дно".

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Намагалися пробратися до Києва: СБУ затримала двох військових РФ, які втекли із фронту

СБУ затримала двох військових РФ, які втекли із фронту. Джерело: СБУ

Розслідування встановило, одним із затриманих виявився двічі засуджений за вбивство мешканець тимчасово окупованого Довжанська на Луганщині, який з 2016 року воює на боці ворога проти Сил оборони. Після початку повномасштабної війни рецидивіст брав участь у боях під Бахмутом як помічник навідника протитанкового ракетного комплексу.Ще один фігурант – громадянин Росії, який уклав контракт з міноборони країни-агресора, коли відбував тюремне покарання за вбивство.

Нещодавно обох бойовиків відправили на штурм позицій українських військ на Краматорському напрямку, де вони згодом втекли з лінії боєзіткнення і проникли до селища у "сірій" зоні. Там вони переодягнулися в цивільний одяг, який знайшли у покинутому будинку, закопали в цій оселі форму, табельну зброю армії РФ і пішки вирушили у напрямку райцентру. По дорозі до міста вони зупинили авто, власник якого погодився підвезти їх до Дніпра, звідки вони планували доїхати до Києва. Але їхній план провалився – обох зловмисників затримали в районі адмінкордону прифронтової області.

Слідчі Служби безпеки повідомили ворожому поплічнику з Луганщини про підозру за фактами колабораційної діяльності та державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану. Триває розслідування для з’ясування всіх обставин злочину. Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Його спільника – громадянина РФ – наразі утримують як військовополоненого.

Як повідомляв OBOZ.UA, співробітники СБУ викрили "крота" ФСБ, який навів російські ракети на позиції свого підрозділу, де перебувало понад 100 дронарів. Зловмисника затримали на Київщині, де він розвідував нові цілі для ворога.

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