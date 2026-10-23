На Київщині зіткнулись вантажівка та електросамокат: постраждала дитина. Подробиці та фото

В Обухівському районі Київської області сталась ДТП за участі вантажівки та електросамоката. Внаслідок зіткнення постраждала неповнолітня пасажирка двоколісного транспорту.

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Про це повідомили в пресслужбі поліції Київщини. Усі обставини аварії встановлять слідчі.

Що відомо

За словами правоохоронців, днями до них надійшло повідомлення про аварію на Обухівщині. Попередньо було встановлено, що у місті Васильків 16-річний підліток на електросамокаті рухався нерегульованим пішохідним переходом та зіткнувся з вантажним автомобілем ГАЗ.

"Внаслідок ДТП 16-річна пасажирка двоколісного транспорту отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована до медичного закладу", – уточнили в пресслужбі.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілій тілесні ушкодження середньої тяжкості (ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України), розпочато досудове розслідування.

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Нагадаємо, увечері 15 жовтня 2026 року поблизу селища Ставище в Київській області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Водій автомобіля Renault, який виявився співробітником Офісу Генерального прокурора, збив пішохода, після чого втік з місця події.

Як повідомляв OBOZ.UA, у Святошинському районі Києва водій Lexus, попередньо, спровокував аварійну ситуацію, внаслідок якої перекинувся маршрутний автобус. Через ДТП постраждали шестеро пасажирів, зокрема, 6-річна дитина.

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