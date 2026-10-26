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На Київщині зіткнулись два легковики: авто перетворились на металобрухт, постраждали троє людей. Фото

Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
Time to read1 хв
1,0 т.
На Київщині зіткнулись два легковики: авто перетворились на металобрухт, постраждали троє людей. Фото
Усі обставини та причини аварії встановлять слідчі поліції

У Вишгородському районі Київської області в неділю, 25 жовтня, сталась ДТП за участі двох автомобілів. Внаслідок зіткнення легковиків травми отримали три людини.

Про це повідомили в пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій Київщини. Усі обставини та причини аварії встановлять слідчі поліції.

Що відомо

За словами рятувальників, о 6:32 до Служби порятунку Вишгородського району надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду поблизу села Феневичі на автодорозі "Київ – Іванків – Овруч".

На Київщині зіткнулись два легковики: авто перетворились на металобрухт, постраждали троє людей. Фото

ДТП сталась поблизу села Феневичі на Київщині. Джерело: Google Maps

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"Після прибуття на місце виклику рятувальники встановили, що сталася ДТП за участю двох легкових автомобілів. Унаслідок аварії постраждали троє осіб, дані яких встановлюються", – розповіли в ДСНС.

На опублікованому рятувальниками фото з місця аварії можна побачити, що машини отримали суттєві механічні пошкодження.

На Київщині зіткнулись два легковики: авто перетворились на металобрухт, постраждали троє людей. Фото

Сталась ДТП за участі двох автомобілів. Джерело: ДСНС Київщини

Нагадаємо, увечері 15 жовтня 2026 року поблизу селища Ставище в Київській області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Водій автомобіля Renault, який виявився співробітником Офісу Генерального прокурора, збив пішохода, після чого втік з місця події.

Як повідомляв OBOZ.UA, у Святошинському районі Києва водій Lexus, попередньо, спровокував аварійну ситуацію, внаслідок якої перекинувся маршрутний автобус. Через ДТП постраждали шестеро пасажирів, зокрема, 6-річна дитина.

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