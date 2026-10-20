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На Київщині внаслідок російської атаки загинули троє людей, ще шестеро постраждали. Фото і відео

Олексій ЛютіковОлексій Лютіков
Time to read1 хв
1,0 т.
На Київщині внаслідок російської атаки загинули троє людей, ще шестеро постраждали. Фото і відео
На Київщині внаслідок російської атаки загинули троє людей. Джерело: ДСНС

Вночі 20 жовтня російська окупаційна армія продовжила тероризувати Київську область. Внаслідок ворожих ударів загинули три людини, ще шестеро постраждали.

Ворог завдав удару по виробничо-складській будівлі в Обухівському районі. Про це повідомили в ДСНС.

Подробиці про обстріл

За інформацією відомства, жертвами чергового російського удару по столичному регіону стали троє мирних жителів. Ще шестеро людей отримали поранення. Детальної інформації про стан постраждалих наразі немає.

На території виробничо-складської будівлі ліквідовано пожежу. Продовжуються роботи з розбирання завалів. Також на місці події працювали психологи ДСНС.

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Після обстрілу почалася пожежа. Джерело: ДСНС

На Київщині внаслідок російської атаки загинули троє людей, ще шестеро постраждали. Фото і відео

Окупанти атакували Київщину. Джерело: ДСНС

На Київщині внаслідок російської атаки загинули троє людей, ще шестеро постраждали. Фото і відео

Пожежу було ліквідовано. Джерело: ДСНС

На Київщині внаслідок російської атаки загинули троє людей, ще шестеро постраждали. Фото і відео

Рятувальники працювали на місці обстрілу. Джерело: ДСНС

На Київщині внаслідок російської атаки загинули троє людей, ще шестеро постраждали. Фото і відео

На місці атаки виникла пожежа. Джерело: ДСНС

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