На Київщині внаслідок російської атаки загинули троє людей, ще шестеро постраждали. Фото і відео
Вночі 20 жовтня російська окупаційна армія продовжила тероризувати Київську область. Внаслідок ворожих ударів загинули три людини, ще шестеро постраждали.
Ворог завдав удару по виробничо-складській будівлі в Обухівському районі. Про це повідомили в ДСНС.
Подробиці про обстріл
За інформацією відомства, жертвами чергового російського удару по столичному регіону стали троє мирних жителів. Ще шестеро людей отримали поранення. Детальної інформації про стан постраждалих наразі немає.
На території виробничо-складської будівлі ліквідовано пожежу. Продовжуються роботи з розбирання завалів. Також на місці події працювали психологи ДСНС.
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