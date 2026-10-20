На Київщині внаслідок російської атаки загинули троє людей, ще шестеро постраждали. Фото і відео

Українцям відключають мобільні номери: в операторі розповіли, хто залишиться без зв’язку

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Українцям назвали тариф на газ з 1 листопада 2026 року: скільки доведеться платити за 1 кубометр

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Ще за нашого з вами життя ми побачимо, як Китай висуває територіальні претензії до Росії. Інтерв’ю з Кулебою

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Українські тенісистки одна за одною знялися з турніру в Китаї, відмовившись продовжувати матчі

18.10.2026 10:15 98,6 т.

"Путін відчуває перемогу": Зеленський розповів, хто наказав обмежити доступ до Starlink і Starshield в Україні. Відео

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В Україні різко переписали ціни на картоплю: скільки тепер коштує кілограм

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З українців списуватимуть по 150 грн: клієнтам якого банку варто перевірити рахунки

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Українцям із газовими плитами порадили встановити корисний прилад: яка ціна