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На Київщині вантажівка зіткнулась з легковиком, знесла зупинку та вилетіла в кювет: є постраждалі. Фото, відео

Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
Time to read1 хв
1,4 т.
На Київщині вантажівка зіткнулась з легковиком, знесла зупинку та вилетіла в кювет: є постраждалі. Фото, відео
Вантажівка знесла зупинку та вилетіла в кювет

У Бучанському районі Київської області в суботу, 31 жовтня, вантажний автомобіль на швидкості протаранив легковик, "зніс" зупинку та вилетів у кювет. Попередньо, внаслідок ДТП є постраждалі.

Усі обставини аварії встановлять правоохоронці. Про це повідомили в пресслужбі патрульної поліції Київщини.

Що відомо

"До уваги водіїв. Київська область. На автодорозі М-07 (Київ – Ковель – Ягодин) поблизу села Микуличі, Бучанського району сталася ДТП з потерпілими. Рух транспорту в напрямку Києва тимчасово ускладнений та здійснюється зустрічною смугою", – йдеться в повідомленні.

На Київщині вантажівка зіткнулась з легковиком, знесла зупинку та вилетіла в кювет: є постраждалі. Фото, відео

ДТП сталась поблизу села Микуличі Київської області. Джерело: Google Maps

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З власних джерел нам стало відомо, що, попередньо, вантажівка на швидкості зіткнулась із легковиком, а потім "знесла" зупинку громадського транспорту, після чого автомобіль з’їхав у кювет.

На Київщині вантажівка зіткнулась з легковиком, знесла зупинку та вилетіла в кювет: є постраждалі. Фото, відео

Вантажівка знесла зупинку та вилетіла в кювет. Джерело: Патрульна поліція Київщини

На опублікованих в соцмережах фото та відео можна побачити наслідки ДТП. На місці працюють лікарі та поліцейські.

На Київщині вантажівка зіткнулась з легковиком, знесла зупинку та вилетіла в кювет: є постраждалі. Фото, відео

Вантажівка знесла зупинку та вилетіла в кювет. Джерело: Соцмережі

Нагадаємо, у Деснянському районі Києва легковик зіткнувся з електросамокатом та травмував 15-річного підлітка. Як виявилось, водій авто сів за кермо у стані сп’яніння.

Як повідомляв OBOZ.UA, у Голосіївському районі Києва автомобіль Volkswagen Atlas на швидкості з’їхав з дороги та протаранив електроопору. Внаслідок ДТП загинув 20-річний пасажир легковика, а ще двоє травмувалися.

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КиївДТППатрульна поліція України
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