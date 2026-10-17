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На Київщині прокурор збив пішохода і втік з місця події: 36-річний постраждалий помер. Фото

Олексій ЛютіковОлексій Лютіков
Time to read1 хв
icon 2,2 т.
На Київщині прокурор збив пішохода і втік з місця події: 36-річний постраждалий помер. Фото
У Київській області прокурор збив пішохода та втік з місця події. Джерело: Колаж OBOZ.UA

Увечері 15 жовтня 2026 року поблизу селища Ставище в Київській області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Водій автомобіля Renault збив пішохода, після чого втік з місця події.

Жертвою ДТП став 36-річний місцевий мешканець. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Подробиці аварії

Вранці 16 жовтня біля автодороги М-05 поблизу зупинки громадського транспорту виявили тіло загиблого. Того ж дня, 16 жовтня, правоохоронним органам стало відомо про причетність до аварії високопоставленого співробітника прокуратури.

У відомстві стверджують, що прокурор самостійно звернувся до правоохоронних органів і визнав свою причетність до скоєння ДТП. Він вказав місцезнаходження автомобіля Renault, на якому було скоєно смертельний наїзд.

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На момент скоєння аварії прокурор перебував у відпустці по догляду за дитиною і службові обов’язки не виконував. Фігурант затриманий відповідно до ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Подальші процесуальні кроки

Наразі розслідування перебуває на активній стадії. Правоохоронні органи готують такі процесуальні рішення:

Готується офіційне повідомлення за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого).

Слідство клопотатиме перед судом про арешт підозрюваного. Прокурору може загрожувати до 8 років ув’язнення.

На Київщині прокурор збив пішохода і втік з місця події: 36-річний постраждалий помер. Фото

Прокурор втік з місця ДТП. Джерело: Прокуратура України

На Київщині прокурор збив пішохода і втік з місця події: 36-річний постраждалий помер. Фото

Чоловік загинув на місці аварії. Джерело: Прокуратура України

Нагадаємо, у Рівненській області автомобіль Opel збив 8-річного хлопчика, який їхав на велосипеді. Дитина отримала важкі травми і через кілька днів померла в лікарні.

Як писав OBOZ.UA, у Черкаській області внаслідок зіткнення легкового автомобіля з автокраном загинули дві людини. Аварія сталася на трасі Київ – Одеса поблизу села Тихий Хутір Уманського району. Водієві автокрана повідомили про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб.

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