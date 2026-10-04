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На Київщині після нічної атаки РФ пошкоджено приватні будинки, церкву та школу: подробиці

Лілія Рагуцька
Лілія Рагуцька
Time to read1 хв
icon 3,1 т.
На Київщині після нічної атаки РФ пошкоджено приватні будинки, церкву та школу: подробиці
Ворог знову атакував столичний регіон. Архівне фото. Джерело: ДСНС Київщини

Уночі проти 4 жовтня російські війська знову атакували Київщину. Наслідки ворожих ударів зафіксовано у Бориспільському районі.

Пошкоджень від російських обстрілів зазнали шість приватних будинків, церква, школа і медзаклад. Про це повідомили у Київській обласній військовій адміністрації.

Що відомо про наслідки нічних ударів ворога по Київщиніі

Цієї ночі від ворожого терору потерпала Бориспільщина. У районі зафіксовано руйнування.

Внаслідок ударів ворожих БпЛА, за даними ОВА, пошкоджено шість приватних будинків, автівка, церква, будівля початкової школи, кафе та медзаклад.

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"У будівлях вибито вікна та пошкоджено двері. На щастя, обійшлося без загиблих і постраждалих", – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв OBOZ.UA, напередодні РФ атакувала склади у Гостомелі.  Постраждали люди, серед них – дитина.

Окрім того, війська РФ ударили по Північному мосту в Києві.

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