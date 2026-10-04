На Київщині після нічної атаки РФ пошкоджено приватні будинки, церкву та школу: подробиці

Уночі проти 4 жовтня російські війська знову атакували Київщину. Наслідки ворожих ударів зафіксовано у Бориспільському районі.

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Пошкоджень від російських обстрілів зазнали шість приватних будинків, церква, школа і медзаклад. Про це повідомили у Київській обласній військовій адміністрації.

Що відомо про наслідки нічних ударів ворога по Київщиніі

Цієї ночі від ворожого терору потерпала Бориспільщина. У районі зафіксовано руйнування.

Внаслідок ударів ворожих БпЛА, за даними ОВА, пошкоджено шість приватних будинків, автівка, церква, будівля початкової школи, кафе та медзаклад.

"У будівлях вибито вікна та пошкоджено двері. На щастя, обійшлося без загиблих і постраждалих", – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв OBOZ.UA, напередодні РФ атакувала склади у Гостомелі. Постраждали люди, серед них – дитина.

Окрім того, війська РФ ударили по Північному мосту в Києві.