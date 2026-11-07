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На Київщині був удар по підстанціях, які зʼєднують Рівненську та Хмельницьку АЕС із Києвом та центром України – Зеленський

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read2 хв
267
На Київщині був удар по підстанціях, які зʼєднують Рівненську та Хмельницьку АЕС із Києвом та центром України – Зеленський
Наслідки російського удару

Під час нічної масованої атаки Росія пошкодила на Київщині підстанції, які з’єднують Рівненську та Хмельницьку АЕС зі столицею і центральними областями. Загалом ворог випустив по Україні 172 дрони та 36 балістичних ракет.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив президент Володимир Зеленський. Він додав, що основною ціллю удару стала енергетична інфраструктура.

РФ "готується" до переговорів

"До тристоронніх перемовин Росія готується, запускаючи балістику по українській критичній інфраструктурі. Де дозволяє безпекова ситуація, тривають ремонтні та рятувальні роботи у постраждалих регіонах. Комбінована була атака, загалом росіяни застосували 172 дрони і 36 балістичних ракет, і всі ракети – по Києву та області. Головна мішень удару – знову енергетика", – зазначив глава держави.

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На Київщині був удар по підстанціях, які зʼєднують Рівненську та Хмельницьку АЕС із Києвом та центром України – Зеленський

Наслідки російської атаки

На Київщині був удар по підстанціях, які зʼєднують Рівненську та Хмельницьку АЕС із Києвом та центром України – Зеленський

Наслідки російської атаки

Наразі у столиці залишається складна ситуація з електрикою, водою та теплом. Також внаслідок дій ворога пошкоджені житлові будинки, Північний міст, є часткове руйнування дитячого садочка.

"На Київщині був удар по підстанціях, які зʼєднують Рівненську та Хмельницьку АЕС із Києвом та центральними регіонами України", – додав президент.

На Київщині був удар по підстанціях, які зʼєднують Рівненську та Хмельницьку АЕС із Києвом та центром України – Зеленський

Наслідки російської атаки

На Київщині був удар по підстанціях, які зʼєднують Рівненську та Хмельницьку АЕС із Києвом та центром України – Зеленський

Наслідки російської атаки

Пошкодження енергетичних підстанцій також зафіксували у Вінницькій, Житомирській, Рівненській, Харківській та Дніпропетровській областях. Загалом, окрім столиці, під російськими ударами опинилися ще 12 регіонів. Унаслідок атак поранення дістали дев’ятеро людей, зокрема дитина.

На Київщині був удар по підстанціях, які зʼєднують Рівненську та Хмельницьку АЕС із Києвом та центром України – Зеленський

Наслідки російської атаки

На Київщині був удар по підстанціях, які зʼєднують Рівненську та Хмельницьку АЕС із Києвом та центром України – Зеленський

Наслідки російської атаки

На Київщині був удар по підстанціях, які зʼєднують Рівненську та Хмельницьку АЕС із Києвом та центром України – Зеленський

Наслідки російської атаки

Україна потребує допомоги Вашингтона

За словами Зеленського, Україна продовжує протидіяти російському терору та відновлювати пошкоджену інфраструктуру, щоб забезпечити проходження зими. Проте, підкреслив він, на тлі посилення російських атак важливо не залишати країну без міжнародної підтримки. Україна розраховує на активнішу допомогу з боку США та більшу увагу до ситуації з боку американського Конгресу.

"Важливо, щоб підтримка України залишалася серед пріоритетів американської політики. Розраховуємо на єдність обох партій у питаннях безпеки, підтримки України, засудження російської агресії та посилення санкційного тиску на Путіна. Рішучість та послідовність Америки у підтримці України мають велике значення для наближення миру", – підсумував президент.

На Київщині був удар по підстанціях, які зʼєднують Рівненську та Хмельницьку АЕС із Києвом та центром України – Зеленський

Наслідки російської атаки

На Київщині був удар по підстанціях, які зʼєднують Рівненську та Хмельницьку АЕС із Києвом та центром України – Зеленський

Наслідки російської атаки

Нагадаємо, увечері 6 листопада, російські війська ударили по Києву балістичними ракетами. У столиці пролунала серія вибухів. Також, за даними влади, Київщина також була під атакою. У ніч проти 7 листопада в регіоні знову було гучно.

Як повідомляв OBOZ.UA, у ніч проти 7 листопада російські війська атакували Вінниччину. Під ударами опинилися об'єкти енергетичної інфраструктури регіону. Постраждала жінка, її госпіталізували у важкому стані.

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