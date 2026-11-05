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Майже місяць боролась за життя: у лікарні Києва померла жінка, яка була поранена під час атаки РФ

Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
Time to read1 хв
774
Майже місяць боролась за життя: у лікарні Києва померла жінка, яка була поранена під час атаки РФ
Наслідки терористичної атаки по столиці 10 жовтня

В четвер, 5 листопада, від отриманих внаслідок російської атаки травм померла 66-річна жінка. Лікарі майже місяць боролись за її життя.

Про це повідомили в пресслужбі Київської міської військової адміністрації. Вічна пам'ять жертві російського терору.

Що відомо

"На жаль, у лікарні померла 66-річна жінка, яка отримала поранення внаслідок ворожого удару 10 жовтня. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у суботу, 10 жовтня, країна-терористка завдала чергового удару по Києву. Внаслідок ворожої атаки зафіксували в Оболонському районі. Також росіяни атакували човникову станцію. Загалом на той день було відомо про вісьмох постраждалих.

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Майже місяць боролась за життя: у лікарні Києва померла жінка, яка була поранена під час атаки РФ

Наслідки терористичної атаки по столиці 10 жовтня. Джерело: ДСНС Києва

Майже місяць боролась за життя: у лікарні Києва померла жінка, яка була поранена під час атаки РФ

Наслідки терористичної атаки по столиці 10 жовтня. Джерело: ДСНС Києва

Майже місяць боролась за життя: у лікарні Києва померла жінка, яка була поранена під час атаки РФ

Наслідки терористичної атаки по столиці 10 жовтня. Джерело: ДСНС Києва

Варто додати, що також 10 жовтня, о 12:48 Віталій Кличко повідомив, що в Соломʼянському районі зафіксовано падіння, попередньо, уламків БпЛА на 25-поверховий житловий будинок. Крім того, у цьому ж районі уламки влучили в 8-поверхову офісну будівлю.

О 13:22 мер повідомив, що через пошкодження енергообʼєкту в Київській області погіршилася ситуація з енергозабезпеченням столиці. У місті також перебої з водопостачанням. Фахівці працюють над відновленням подачі води.

Російські атаки

У ніч на 5 листопада окупаційна армія Росії завдала серії ударів по Київській області. Цього разу ціллю ворожої атаки стала логістична інфраструктура столичного регіону.

Як повідомляв OBOZ.UA, у ніч проти 5 листопада російські війська знову атакували Україну. Для ударів противник задіяв БпЛА різних типів і крилаті ракети. Сили ППО знешкодили 105 цілей.

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