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"Любила життя і все навкруги": внаслідок атаки РФ 27 жовтня загинула 46-річна Ольга Клак. Фото

Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
Time to read1 хв
1,7 т.
"Любила життя і все навкруги": внаслідок атаки РФ 27 жовтня загинула 46-річна Ольга Клак. Фото
Ольга Клак. Вічна пам'ять жертві російського терору

Внаслідок чергової ворожої балістичної атаки по Києву 27 жовтня загинула підприємиця Ольга Клак. Жінці було всього 46 років.

Про це повідомили на сторінці проєкту "Їх убила Росія" в соцмережі Facebook. Вічна пам'ять жертві терору РФ.

Що відомо

"Київ. Підприємиця Ольга Клак була вбита російськими терористами під час балістичного обстрілу столиці 27 жовтня 2026 року. Жінці було всього 46 років", – йдеться в повідомленні.

''Любила життя і все навкруги'': внаслідок атаки РФ 27 жовтня загинула 46-річна Ольга Клак. Фото

Ольга Клак. Вічна пам'ять жертві російського терору. Джерело: facebook.com/russiakills.in.ua

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Як написав на своїй сторінці в соцмережі Ярослав Ролдугін, Ольга була дивовижною людиною, життєрадісною, чуйною, дуже розумною, яка любила життя і все навкруги.

''Любила життя і все навкруги'': внаслідок атаки РФ 27 жовтня загинула 46-річна Ольга Клак. Фото

Жінці було всього 46 років. Джерело: facebook.com/aroslav.roldugin

"Добра господиня, щира, чутлива, що готова була прихистити усіх тварин! Життя завжди вирувало навколо тебе! Любляча мати, донька, дружина. Проклята війна забрала тебе, любов до улюблених клієнтів, робота, праця, справа, яку ти не полишала в усі скрутні часи і до останньої миті! Одна мить і ракета забрала тебе від нас, війна забрала тебе так несподівано і миттєво. Спочивай з миром моя мила, хай земля буде тобі пухом, будемо завжди пам'ятати тебе такою натхненною усміхненою, активною, чуйною, життєрадісною, ти залишишся в кожному серці, хто тебе знав", – додав Ролдугін.

''Любила життя і все навкруги'': внаслідок атаки РФ 27 жовтня загинула 46-річна Ольга Клак. Фото

Ольга Клак. Вічна пам'ять жертві російського терору. Джерело: facebook.com/aroslav.roldugin

Як повідомляв OBOZ.UA, у ніч на 27 жовтня російські війська вдарили по Києву балістичним ракетами, пролунала серія вибухів. Відомо про влучання у Південній міст біля станції метро та гуртожитку. Внаслідок обстрілу є жертва та поранені.

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