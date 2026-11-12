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Інцидент у Петропавлівській Борщагівці: правоохоронці затримали 13 учасників сутичок. Фото та відео

Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
Time to read2 хв
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Інцидент у Петропавлівській Борщагівці: правоохоронці затримали 13 учасників сутичок. Фото та відео
Правоохоронці затримали 13 учасників сутичок у Петропавлівській Борщагівці. Джерело: НПУ

Співробітники СБУ та Нацполіції затримали 13 учасників сутичок у Петропавлівській Борщагівці Київської області. Було встановлено, що одна з організаторок провокацій використовувала фейкове посвідчення медика.

Про це повідомили в пресслужбах Служби безпеки України та Національної поліції України. Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі.

Що відомо

"Служба безпеки та Національна поліція затримали 13 учасників заворушень, які відбулися 2 листопада цього року у Петропавлівській Борщагівці на Київщині", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що серед затриманих – 18-річний уродженець Запорізької області. Він 4,5 роки провів на тимчасово окупованій території України, а декілька місяців тому переїхав на Київщину. Було встановлено, що цей порушник бив кувалдою по автівці патрульної поліції та автобусу Нацгвардії.

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Інцидент у Петропавлівській Борщагівці: правоохоронці затримали 13 учасників сутичок. Фото та відео

Правоохоронці затримали 13 учасників сутичок у Петропавлівській Борщагівці. Джерело: НПУ

Ще двоє затриманих – 22-річна місцева безробітна та 21-річний будівельник з Рівненщини. Вони брали участь у блокуванні проїзду, пошкодженні автобуса НГУ та закликали до пошкодження спецтранспорту.

Також СБУ встановила, що одна з організаторок провокації використовувала підроблене посвідчення "лікаря-хірурга". За матеріалами справи, йдеться про місцеву жительку, яка видавала себе за медпрацівника приватної клініки та підбурювала людей до сутичок поблизу пункту тимчасової дислокації Нацгвардії.

Інцидент у Петропавлівській Борщагівці: правоохоронці затримали 13 учасників сутичок. Фото та відео

Правоохоронці затримали 13 учасників сутичок у Петропавлівській Борщагівці. Джерело: НПУ

Як з’ясувало розслідування, зловмисниця не отримувала документів про вищу медичну, фармацевтичну або післядипломну освіту, а Міністерство охорони здоров’я України не видавало їй посвідчення лікаря. Загалом наразі затримано 13 активних учасників заворушень.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили сімом затриманим про підозру відповідно до вчинених злочинів за фактом перешкоджання законній діяльності ЗСУ та несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ.

Інцидент у Петропавлівській Борщагівці: правоохоронці затримали 13 учасників сутичок. Фото та відео

Правоохоронці затримали 13 учасників сутичок у Петропавлівській Борщагівці. Джерело: НПУ

Сімом фігурантам уже обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Крім того, у межах розслідування правоохоронці провели 14 додаткових обшуків.

Наразі за матеріалами Нацполіції ще шістьом фігурантам повідомлено про підозру за фактами хуліганства та опору працівникові правоохоронного органу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності.

Як повідомляв OBOZ.UA, міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський заявив, що інформація про катівню та смерть людини у приміщенні Нацгвардії в Петропавлівській Борщагівці не відповідає дійсності. Конфлікт виник навколо військовослужбовців, які чекали на відправлення для проходження базової військової підготовки.

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