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Готував удар по ЗСУ та цивільних об’єктах Києва: СБУ на гарячому затримала агента РФ. Фото

Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
Time to read1 хв
1,1 т.
Готував удар по ЗСУ та цивільних об’єктах Києва: СБУ на гарячому затримала агента РФ. Фото
СБУ на гарячому затримала агента РФ. Джерело: СБУ

Співробітники СБУ на гарячому затримала ще одного російського агента. Зловмисник готував новий ракетно-дроновий удар по підрозділах Сил оборони та цивільних об’єктах Києва.

Про це повідомили в пресслужбі Служби безпеки України. Підозрюваному загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Що відомо

"Контррозвідка Служби безпеки викрила у Києві ще одного російського агента. Ним виявився завербований ворогом мешканець Черкащини, який намагався скоригувати атаку РФ по місцях розташування підрозділів Сил оборони України та об’єктах цивільної інфраструктури у Києві", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зловмисника затримали на гарячому, коли він сфотографував розташування одного з підрозділів Збройних Сил та повідомив про це куратору з РФ. У подальшому він мав надати російському спецслужбісту це фото з координатами. Перевіряється версія, що ворог планував запустити по цьому об’єкту один зі своїх дронів.

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Готував удар по ЗСУ та цивільних об’єктах Києва: СБУ на гарячому затримала агента РФ. Фото

СБУ на гарячому затримала агента РФ. Джерело: СБУ

Крім того, ворожий агент планував відстежити і злити геолокації декількох автозаправних станцій та поштових терміналів столиці України.

Співробітники СБУ зірвали плани ворога – як з’ясувало розслідування, ворог залучив чоловіка до співпраці ще до початку повномасштабної війни, коли він працював далекобійником і періодично курсував до РФ. Після вербування він був переведений у "режим очікування", а нещодавно з ним на зв’язок вийшов російський спецслужбіст.

Для конспірації розвідувальних вилазок агент брав із собою співмешканку, яку використовував "втемну", щоб ззовні все сприймалося як звичайні прогулянки сімейної пари.

Готував удар по ЗСУ та цивільних об’єктах Києва: СБУ на гарячому затримала агента РФ. Фото

Підозрюваному загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Джерело: СБУ

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України). Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави.

Як повідомляв OBOZ.UA, співробітники СБУ затримали коригувальника російських атак по київських ТЕЦ. Крім того, за інформацією слідства, зловмисник розвідував для ворога пункти розташування ремонтних баз Сил оборони.

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