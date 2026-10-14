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Горять вісім поверхів, є загиблий і поранені: Кличко показав наслідки влучання російської ракети у житлову багатоповерхівку. Відео

Михайло ЛевакінМихайло Левакін
Time to read2 хв
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Горять вісім поверхів, є загиблий і поранені: Кличко показав наслідки влучання російської ракети у житлову багатоповерхівку. Відео
Кличко показав наслідки удару по Києву. Джерело: Кличко в Telegram

Російські загарбники у ніч з 13 на 14 жовтня вкотре вдарили по столиці України Києву балістикою. Удар прийшовся по житлових багатоповерхівках Деснянського району. Через черговий злочин російських військових у одному з будинків спалахнула масштабна пожежа; загинули па постраждали мирні мешканці міста.

За даними на першу годину ночі, внаслідок російської атаки, попередньо, двоє людей загинули. Ще 21 мирний мешканець постраждав, доповів міський голова Віталій Кличко, який перебуває на місці подій.

Удар по Києву

Удар прийшовся саме по житловій багатоповерхівці, підкреслив Кличко.

"Виникла пожежа у квартирах з першого по восьмий поверхи, уточнюється інформація щодо ступеню руйнувань... Під час розвідки виявили одну загиблу особу", – розповів мер одразу після прибуття на місце.

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Горять вісім поверхів, є загиблий і поранені: Кличко показав наслідки влучання російської ракети у житлову багатоповерхівку. Відео

Наслідки удару по Києву у ніч на 14 жовтня. Джерело: ДСНС, Кличко в Telegram

Горять вісім поверхів, є загиблий і поранені: Кличко показав наслідки влучання російської ракети у житлову багатоповерхівку. Відео

Наслідки удару по Києву у ніч на 14 жовтня. Джерело: ДСНС, Кличко в Telegram

Він додав, що за іншою адресою "ворожий обстріл спричинив пожежу складської будівлі". А у Дарницькому районі сталося загоряння газону на території стадіону.

Горять вісім поверхів, є загиблий і поранені: Кличко показав наслідки влучання російської ракети у житлову багатоповерхівку. Відео

Наслідки удару по Києву у ніч на 14 жовтня. Джерело: ДСНС, Кличко в Telegram

Горять вісім поверхів, є загиблий і поранені: Кличко показав наслідки влучання російської ракети у житлову багатоповерхівку. Відео

Наслідки удару по Києву у ніч на 14 жовтня. Джерело: ДСНС, Кличко в Telegram

У Деснянському районі "триває пошуково-рятувальна операція в будинку, куди влучила ворожа ракета". Не враховуючи одного загиблого, станом на зараз тут 21 постраждалий, сказав мер.

Горять вісім поверхів, є загиблий і поранені: Кличко показав наслідки влучання російської ракети у житлову багатоповерхівку. Відео

Наслідки удару по Києву у ніч на 14 жовтня. Джерело: ДСНС, Кличко в Telegram

"Серед них – восьмирічна дитина. 16 поранених медики госпіталізували. Четверо постраждалих перебувають у тяжкому стані", – уточнив Віталій Кличко.

О пів на другу ночі Кличко доповів, що знайдено тіло ще одного загиблого.

Горять вісім поверхів, є загиблий і поранені: Кличко показав наслідки влучання російської ракети у житлову багатоповерхівку. Відео

Наслідки удару по Києву у ніч на 14 жовтня. Джерело: ДСНС, Кличко в Telegram

За словами прем’єра країни Сергія Корецького, під час атаки росіян "основною мішенню була енергетика, а саме ТЕЦ-4, один з основних енергообʼєктів Києва".

Горять вісім поверхів, є загиблий і поранені: Кличко показав наслідки влучання російської ракети у житлову багатоповерхівку. Відео

Наслідки удару по Києву у ніч на 14 жовтня. Джерело: ДСНС, Кличко в Telegram

Президент країни також відреагував на черговий російський злочин.

"За даними нашої розвідки, росіяни готують нові пуски балістики. Факти демонструють, що росіяни не вважають необхідним дотримуватись того, про що сказав президент Америки. Україна підтримала припинення енергетичного вогню, а Росія робить мішенню чергову електростанцію і життя наших людей. І це точно не справедливо, коли й енергетику вони знищують, і навіть попереджень про запуски балістики Україна не отримує", – сказав Володимир Зеленський.

Горять вісім поверхів, є загиблий і поранені: Кличко показав наслідки влучання російської ракети у житлову багатоповерхівку. Відео

Наслідки удару по Києву у ніч на 14 жовтня. Джерело: ДСНС, Кличко в Telegram

Як повідомляв OBOZ.UA, увечері в понеділок, 12 жовтня, Росія також вдарила по Києву балістичними ракетами. Вибухи в столиці – щонайменше шість – пролунали ще до оголошення повітряної тривоги. Попередньо, були застосовані ЗРК С-400.

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