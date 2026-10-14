Горіли квартири з першого по восьмий поверх: наслідки удару РФ по будинку в Деснянському районі Києва. Фото та відео

Ввечері вівторка, 13 жовтня, Росія вдарила балістикою по Києву. Внаслідок атаки в Деснянському районі виникла пожежа на восьми поверхах житлового будинку.

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Про це повідомив кореспондент OBOZ.UA Андрій Жигайло. Ворог продовжує воювати із цивільними.

Що відомо

У вівторок, 14 жовтня, ввечері Росія завдала удару по Києву. У деснянському районі внаслідок атаки було пошкоджено дев’ятиповерховий житловий будинок – внаслідок влучання ракети у дворі виникла пожежа на восьми поверхах будівлі.

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Крім того, вибуховою хвилею вибило вікна у багатоповерхівці. Рятувальники евакуювали 16 мешканців із верхніх поверхів, використовуючи пожежну драбину. На жаль, внаслідок атаки загинули двоє людей.

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Що передувало

Уранці 14 жовтня російські війська завдали ударів балістикою по Києву. Під атакою опинилися об'єкти енергетики. Після серії вибухів на лівобережній частині столиці зникла електроенергія, перебої зі світлом фіксуються і на правому березі, відомо про постраждалих та загиблих.

Як повідомляв OBOZ.UA, країна-терористка РФ протягом 13 жовтня продовжила завдавати ударів по Київщині. В області працювали сили ППО, проте, на жаль, є постраждалий, пошкоджено понад 20 об’єктів.