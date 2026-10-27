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Глибока вирва та посічені шрапнеллю стіни університету: наслідки атаки РФ по Києву. Фото та відео

Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
Time to read1 хв
597
Глибока вирва та посічені шрапнеллю стіни університету: наслідки атаки РФ по Києву. Фото та відео
Вирва на місці влучання російської ракети

Ввечері понеділка, 26 жовтня, Росія завдала чергового удару балістикою по Києву. Внаслідок обстрілу у Деснянському районі Києва було пошкоджено, зокрема, будівлі корпусу одного з університетів.

Про це повідомив кореспондент OBOZ.UA Андрій Жигайло. На жаль, внаслідок атаки є постраждалі.

Що відомо

Так, 26 жовтня Росія задала чергового терористичного удару балістикою по столиці України. Внаслідок атаки в Деснянському районі Києва пошкоджено будівлі корпусу одного з університетів, гуртожитків та поруч розташованих житлових будинків.

Глибока вирва та посічені шрапнеллю стіни університету: наслідки атаки РФ по Києву. Фото та відео

Посічені шрапнеллю стіни, майно та огорожа університету. Джерело: Андрій Жигайло

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Глибока вирва та посічені шрапнеллю стіни університету: наслідки атаки РФ по Києву. Фото та відео

Вирва на місці влучання російської ракети. Джерело: Андрій Жигайло

Глибока вирва та посічені шрапнеллю стіни університету: наслідки атаки РФ по Києву. Фото та відео

Вирва на місці влучання російської ракети. Джерело: Андрій Жигайло

Глибока вирва та посічені шрапнеллю стіни університету: наслідки атаки РФ по Києву. Фото та відео

Уламки російської ракети. Джерело: Андрій Жигайло

У дворі навчального закладу, куди влучила ворожа ракета, утворилась вирва, а шрапнель, якою була начинена ворожа балістика, посікла стіни будівель та огорожу поруч.

Глибока вирва та посічені шрапнеллю стіни університету: наслідки атаки РФ по Києву. Фото та відео

Посічені шрапнеллю стіни, майно та огорожа університету. Джерело: Андрій Жигайло

Глибока вирва та посічені шрапнеллю стіни університету: наслідки атаки РФ по Києву. Фото та відео

Посічені шрапнеллю стіни, майно та огорожа університету. Джерело: Андрій Жигайло

Глибока вирва та посічені шрапнеллю стіни університету: наслідки атаки РФ по Києву. Фото та відео

Посічені шрапнеллю стіни, майно та огорожа університету. Джерело: Андрій Жигайло

Глибока вирва та посічені шрапнеллю стіни університету: наслідки атаки РФ по Києву. Фото та відео

Посічені шрапнеллю стіни, майно та огорожа університету. Джерело: Андрій Жигайло

Також сталося влучання в легковий автомобіль поблизу однієї зі станцій метро, а уламками ракети посікло та повалило дерева поруч.

Глибока вирва та посічені шрапнеллю стіни університету: наслідки атаки РФ по Києву. Фото та відео

Також сталося влучання в легковий автомобіль. Джерело: Андрій Жигайло

Глибока вирва та посічені шрапнеллю стіни університету: наслідки атаки РФ по Києву. Фото та відео

Також сталося влучання в легковий автомобіль. Джерело: Андрій Жигайло

Глибока вирва та посічені шрапнеллю стіни університету: наслідки атаки РФ по Києву. Фото та відео

Також сталося влучання в легковий автомобіль. Джерело: Андрій Жигайло

Що передувало

Увечері в понеділок, 26 жовтня, російські війська вдарили по Києву балістичним ракетами, пролунала серія вибухів. На жаль, є постраждалі та загибла.

Як повідомляв OBOZ.UA, країна-терористка РФ уночі вівторка, 27 жовтня, знову завдала чергового удару по Києву. Внаслідок атаки тимчасово обмежено роботу "зеленої" лінії метро та перекрито рух на Південному мості, що спричинило транспортний колапс.

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