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Флеш: у Києві є ретранслятори, які забезпечують управління "Шахедами"

Дмитро Кропивницький
Дмитро Кропивницький
Time to read1 хв
icon 1,4 т.
Флеш: у Києві є ретранслятори, які забезпечують управління "Шахедами"
У Києві є ретранслятори, які забезпечують управління "Шахедами"

Країна-терористка Росія може використовувати радіоретранслятори для того, щоб коригувати удари по об’єктах в Києві. Саме завдяки цьому ворог забезпечує управляння БПЛА для точності атак.

Таку думку у своєму Telegram-каналі висловив український військовий, експерт з дронів і РЕБ Сергій "Флеш" Бескрестнов. Він додав, що їх необхідно знайти та знищити.

Що відомо

Так, за словами військового, в Києві вмикаються радіоретранслятори МЕШ противника, які забезпечують тимчасовий короткостроковий канал управління "Шахедами" для коригування ударів.

"Небагато. Можливо 1-3. Такі ретранслятори важко знайти, але шукати треба. Поки вони є, закриття міста засобами РЕБ не буде ефективним. Докази? Невже прикладу керованого удару по СБУ замало? У момент удару в небі не було інших "Шахедів" ретрансляторів. Я також провів аналіз інших ударів по мостах Києва та можливості організації далеких каналів МЕШ на РФ у ці моменти", – написав Бескрестнов.

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Він наголосив, що поки існуватиме онлайн-керування "Шахедами", під ударом будуть не лише мости, а й засоби ППО.

"Додам що без стабільного онлайн-керування прям до момента удару, точно влучити в опору або ванти моста неможливо", – резюмував військовий.

Як повідомляв OBOZ.UA, рано вранці 2 жовтня росіяни знову завдали ударів по Києву . У Дарницькому районі зафіксоване влучання у багатоповерхівку, є жертва та постраждалі. Також ворог знову вдарив по Південному мосту.

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