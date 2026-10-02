''Дуже любив мотоцикли'': з'явилися подробиці про 14-річного хлопчика, якого РФ вбила ударом по Вишгороду. Фото

Росія ударом по житловому будинку у Вишгороді 30 вересня вбила 14-річного Іллю Гончарова. Його тіло рятувальники знайшли під завалами будинку, батьки та сестричка хлопчика вижили.

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За життя Ілля дуже любив мотоцикли, тож родина просить місцевих мотоциклістів приїхати на прощання з ним 2 жовтня. Про безвинну жертву російського терору розповіли на Facebook-сторінці "Їу убила Росія".

Що відомо про вбитого Росією Іллю Гончарова

У повідомленні зазначено: загиблий хлопчик та його родина переїхали на Київщину із Сумської області. Батьки Іллі сподівалися, що так врятують дітей від постійних російських обстрілів, якими ворог тероризує Сумщину практично безперервно.

Однак росіяни дісталися до родини і у Вишгороді.

Уночі 30 вересня окупанти вдарили по будинку, в якому мешкала родина. Батьки, Павло та Олена, а також їхня донька Ліза після удару вижили. А ось Ілля опинився під завалами. Травми, які отримав 14-річний хлопець, виявилися несумісні із життям.

Рідні хлопчика розповідають: найбільшою його пристрастю була мототехніка.

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"Наш хлопчик Ілюша дуже любив мотоцикли. Він просто ними жив. Починав з мопеда, потім у нього були Viper, Shineray. Він дуже дбав про кожен свій мотоцикл, доглядав за ними, беріг їх і постійно мріяв про Kawasaki", – цитують слова тітки Іллі Марії у "Їх убила Росія"

Рідні вбитого Росією хлопчика звернулися з проханням до місцевих мотоциклістів та байкерів.

"Ми хочемо попрощатися з Ілюшею так, як йому було б близько до серця. Дуже просимо всіх, хто має мотоцикл і має можливість приїхати, долучитися до нашого прощання. Коли ми будемо опускати Ілюшу в могилу, ми хочемо, щоб поруч були мотоцикли – щоб вони погазували та посигналили. Можливо, для когось це просто мотоцикл. А для Ілюші це була ціла частина його життя. Будемо дуже вдячні кожному, хто зможе провести нашого хлопчика в останню путь", – просять рідні вбитого Росією підлітка.

Головні історії дня

Прощання з Іллею відбудеться 2 жовтня у Вишгороді. О 12:00 розпочнеться служба у церкві на проспекті Шевченка, 5А. За годину Іллю поховають на новому кладовищі на вулиці Шолуденка.

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