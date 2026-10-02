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Діра в стіні будинку та уламки дрона на землі: наслідки удару РФ у Дарницькому районі Києва. Фото та відео

Дмитро Кропивницький
Дмитро Кропивницький
Time to read2 хв
icon 1,8 т.
Діра в стіні будинку та уламки дрона на землі: наслідки удару РФ у Дарницькому районі Києва. Фото та відео
Російський дрон влучив у багатоповерхівку
Джерело: Андрій Жигайло

Країна-терористка Росія вранці п’ятниці, 2 жовтня, завдала чергового удару по Києву. У Дарницькому районі дрон влучив у багатоповерховий будинок – на жаль, є загиблий.

Про це повідомив кореспондент OBOZ.UA Андрій Жигайло. На місці продовжують працювати екстрені служби.

Що відомо

Так, вранці російський дрон влучив у багатоповерхівку в Дарницькому районі Києва. Внаслідок атаки виникла пожежа в квартирі на передостанньому поверху будинку – у стіні утворилась діра. На жаль, ворог відібрав життя людини.

Діра в стіні будинку та уламки дрона на землі: наслідки удару РФ у Дарницькому районі Києва. Фото та відео

Російський дрон влучив у багатоповерхівку.

Джерело: Андрій Жигайло

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Діра в стіні будинку та уламки дрона на землі: наслідки удару РФ у Дарницькому районі Києва. Фото та відео

Російський дрон влучив у багатоповерхівку.

Джерело: Андрій Жигайло

Діра в стіні будинку та уламки дрона на землі: наслідки удару РФ у Дарницькому районі Києва. Фото та відео

Російський дрон влучив у багатоповерхівку.

Джерело: Андрій Жигайло

Діра в стіні будинку та уламки дрона на землі: наслідки удару РФ у Дарницькому районі Києва. Фото та відео

Ворог забрав життя людини.

Джерело: Андрій Жигайло

Наразі на місці влучання працюють рятувальники, які оперативно загасили вогонь, а також поліцейські, які фіксують наслідки чергової терористичної атаки Росії.

Діра в стіні будинку та уламки дрона на землі: наслідки удару РФ у Дарницькому районі Києва. Фото та відео

Російський дрон влучив у багатоповерхівку.

Джерело: Андрій Жигайло

Діра в стіні будинку та уламки дрона на землі: наслідки удару РФ у Дарницькому районі Києва. Фото та відео

Наслідки терористичної атаки РФ.

Джерело: Андрій Жигайло

Варто додати, поруч біля будинку можна побачити уламки дрона, який влучив у багатоповерхівку.

Діра в стіні будинку та уламки дрона на землі: наслідки удару РФ у Дарницькому районі Києва. Фото та відео

Уламки російського дрона, який влучив у будинок.

Джерело: Андрій Жигайло

Діра в стіні будинку та уламки дрона на землі: наслідки удару РФ у Дарницькому районі Києва. Фото та відео

Уламки російського дрона, який влучив у будинок.

Джерело: Андрій Жигайло

Що передувало

Крім того, рано вранці 2 жовтня росіяни знову завдали ударів по Києву. У Дарницькому районі зафіксоване влучання у багатоповерхівку, є жертва та постраждалі. Також ворог знову вдарив по Південному мосту.

Як повідомляв OBOZ.UA, у ніч проти 2 жовтня російські війська атакували Україну. Для ударів противник задіяв 108 безпілотників різних типів – сили ППО знешкодили 88 цілей.

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