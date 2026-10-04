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Частина Києва залишилася без гарячої води після нової російської атаки: що відомо

Олексій Лютіков
Олексій Лютіков
Time to read1 хв
icon 1,7 т.
Частина Києва залишилася без гарячої води після нової російської атаки: що відомо
Реактивний дрон-камікадзе. Джерело: ua.depositphotos.com

Вранці 4 жовтня російська терористична армія завдала чергового удару по Києву. В результаті обстрілу пошкоджено тепломагістраль.

У Деснянському районі тимчасово не буде гарячої води. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Наслідки нових ударів

За інформацією київського міського голови, внаслідок ворожого удару пошкоджено тепломагістраль. У зв'язку із цим у Деснянському районі тимчасово буде припинено гаряче водопостачання. Кличко заявив, що ремонтні бригади працюватимуть над відновленням гарячого водопостачання.

Також путінські війська вкотре атакували Північний міст у столиці. Внаслідок удару пошкоджено дорожнє полотно. Очевидці також повідомляли про пожежу на мосту.

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За кілька годин до цієї атаки росіяни в Києві вдарили дронами лівим берегом. У Дніпровському районі уламки БПЛА впали на відкритій території біля дороги.

За інформацією моніторингових каналів, російські війська застосували для удару по Києву гібрид реактивних ударних безпілотників та крилатої ракети S8000 "Бандероль".

Як повідомляв OBOZ.UA, першого удару по Північному мосту ворог завдав напередодні, 3 жовтня. Тоді постраждали люди.

Упродовж двох днів до того росіяни атакували Південний міст: по ньому прилетіло чотири рази. Нині рух через цей міст перекрито.

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