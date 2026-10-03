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Була доброю і світлою: РФ вбила у Києві 26-річну Єлизавету Девдюк. Фото

Дмитро Кропивницький
Дмитро Кропивницький
Time to read2 хв
icon 1,4 т.
Була доброю і світлою: РФ вбила у Києві 26-річну Єлизавету Девдюк. Фото
Вічна пам'ять жертві російського терору

Внаслідок атаки РФ у Дарницькому районі Києва в п’ятницю, 2 жовтня, загинула Єлизавета Девдюк. У її квартиру влучив ворожий дрон.

Про це повідомили в пресслужбі OTP Bank Україна. Вічна пам'ять жертві російського терору.

Що відомо

"Маємо страшну звістку. Внаслідок обстрілу Києва загинула наша колега Єлизавета Девдюк, працівниця відділення "Європейське", – йдеться в повідомленні.

Була доброю і світлою: РФ вбила у Києві 26-річну Єлизавету Девдюк. Фото

РФ вбила у Києві 26-річну Єлизавету Девдюк. Джерело: Facebook OTP Bank Україна

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Як зазначили в пресслужбі банку, вона приєдналася до команди фінансової установи восени 2022 року й за цей час стала "невід’ємною частиною нашої OTP Family".

Колеги згадують Єлизавету як неймовірну людину та талановиту фахівчиню – відповідальну, щиру, добру та світлу. Вона швидко вчилася, професійно виконувала найскладніші завдання та завжди прагнула зробити більше.

Була доброю і світлою: РФ вбила у Києві 26-річну Єлизавету Девдюк. Фото

У її квартиру влучив ворожий дрон. Джерело: Андрій Жигайло

Була доброю і світлою: РФ вбила у Києві 26-річну Єлизавету Девдюк. Фото

У її квартиру влучив ворожий дрон. Джерело: Андрій Жигайло

"Її любили клієнти, цінували колеги й пишалися нею в команді. Ми залишаємося на зв’язку з родиною та підтримуємо її, щоб у цей страшний час вони могли отримати необхідну допомогу. Це невимовно болюча втрата для родини Єлизавети та всієї нашої команди. Щиро співчуваємо рідним та близьким", – додали в OTP.

Була доброю і світлою: РФ вбила у Києві 26-річну Єлизавету Девдюк. Фото

РФ вбила у Києві 26-річну Єлизавету Девдюк. Джерело: Facebook OTP Bank Україна

Як повідомляв OBOZ.UA, країна-терористка Росія вранці п’ятниці, 2 жовтня, завдала чергового удару по Києву. У Дарницькому районі дрон влучив у багатоповерховий будинок – на жаль, є загибла.

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