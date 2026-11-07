Біля будинку вирва, наповнена кип'ятком: наслідки атаки РФ по Києві. Фото та відео з місця подій

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Якщо Іран створив тисячі ракет, зможе й Україна: Шарп назвав найкращий спосіб протидії балістичним ракетамЯкщо Іран створив тисячі ракет, зможе й Україна: Шарп назвав найкращий спосіб протидії балістичним ракетамПід ударом – Саратовський НПЗ і не тільки: атаковано низку регіонів РФ, спалахнули пожежі. Фото та відеоПід ударом – Саратовський НПЗ і не тільки: атаковано низку регіонів РФ, спалахнули пожежі. Фото та відеоНова пропозиція Трампа щодо України може спокусити Путіна активізувати війну – CNNНова пропозиція Трампа щодо України може спокусити Путіна активізувати війну – CNNЗенітник ЗСУОсновний удар припав на Київщину: Росія атакувала Україну балістикою і дронами, сили ППО знищили понад 150 цілейІлюстрація - лінії електропередачВ Україні через обстріли погіршилась ситуація в енергетиці: як довго не буде світлаГУР встановило росіян, причетних до авіаудару по школі у Комишувасі, де загинули десятки людейГУР встановило росіян, причетних до авіаудару по школі у Комишувасі, де загинули десятки людейСили оборони скоротили чисельність армії Путіна ще на 2 280 окупантів: дані ГенштабуСили оборони скоротили чисельність армії Путіна ще на 2 280 окупантів: дані ГенштабуЗірці "МастерШеф", яка має офіцерське звання, оголосили про підозру після махінації з лікуванням: вона вперше відреагувалаЗірці "МастерШеф", яка має офіцерське звання, оголосили про підозру після махінації з лікуванням: вона вперше відреагувалаРосійська армія повністю знищила дитячий садок у Києві: фото й відео з місця подійРосійська армія повністю знищила дитячий садок у Києві: фото й відео з місця подійДіти говорять російською у школі чи дитсадку: як зафіксувати порушення і куди скаржитисяДіти говорять російською у школі чи дитсадку: як зафіксувати порушення і куди скаржитися
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

Біля будинку вирва, наповнена кип'ятком: наслідки атаки РФ по Києві. Фото та відео з місця подій

Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
Time to read1 хв
402
Біля будинку вирва, наповнена кип'ятком: наслідки атаки РФ по Києві. Фото та відео з місця подій
Наслідки чергової терористичної атаки РФ

У ніч на 7 листопада Росія завдала чергового терористичного удару по Києву. Внаслідок ворожої атаки, зокрема, у Солом’янському районі пошкоджено п’ятиповерховий будинок та будівлі дитсадка.

Про це повідомив кореспондент OBOZ.UA Андрій Жигайло. На місці продовжують працювати екстрені служби.

Що відомо

Так, внаслідок чергової терористичної атаки РФ у Києві в ніч на 7 листопада руйнувань зазнав житловий п’ятиповерховий будинок в Солом’янському районі. Російська балістична ракета впала безпосередньо поруч із будинком, пошкодила комунікації, а вирва, яка утворилась на місці, наповнилась окропом.

Біля будинку вирва, наповнена кип'ятком: наслідки атаки РФ по Києві. Фото та відео з місця подій

Наслідки чергової терористичної атаки РФ. Джерело: Андрій Жигайло

Читайте також
Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
267
На Київщині був удар по підстанціях, які зʼєднують Рівненську та Хмельницьку АЕС із Києвом та центром України – Зеленський
267
На Київщині був удар по підстанціях, які зʼєднують Рівненську та Хмельницьку АЕС із Києвом та центром України – Зеленський
Софія ЗакревськаСофія Закревська
54,1 т.
Ворог завдав удару по Києву та області: є загиблий, серед постраждалих – дитина, перекрито Північний міст. Фото та відео
54,1 т.
Ворог завдав удару по Києву та області: є загиблий, серед постраждалих – дитина, перекрито Північний міст. Фото та відео
Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
3,7 т.
У Києві п’яний водій влаштував стрілянину через відмову дівчини поїхати із ним. Подробиці та фото
3,7 т.
У Києві п’яний водій влаштував стрілянину через відмову дівчини поїхати із ним. Подробиці та фото
Біля будинку вирва, наповнена кип'ятком: наслідки атаки РФ по Києві. Фото та відео з місця подій

Наслідки чергової терористичної атаки РФ. Джерело: Андрій Жигайло

Внаслідок цього знищена квартина першому поверсі, а верхні – пошкоджені. Також під вибухову хвилю потрапив автомобіль поруч – його майже повністю засипало землею, а також знесло будівлі на території сусіднього дитсадку.

Біля будинку вирва, наповнена кип'ятком: наслідки атаки РФ по Києві. Фото та відео з місця подій

Наслідки чергової терористичної атаки РФ. Джерело: Андрій Жигайло

Біля будинку вирва, наповнена кип'ятком: наслідки атаки РФ по Києві. Фото та відео з місця подій

Наслідки чергової терористичної атаки РФ. Джерело: Андрій Жигайло

Біля будинку вирва, наповнена кип'ятком: наслідки атаки РФ по Києві. Фото та відео з місця подій

Наслідки чергової терористичної атаки РФ. Джерело: Андрій Жигайло

Наразі на місці події працюють екстрені та комунальні служби.

Що передувало

Увечері пʼятниці, 6 листопада, російські війська атакували Київ балістичними ракетами. У столиці пролунала серія вибухів. Також, за даними влади, сусідній Броварський район був під атакою БпЛА. У ніч проти 7 листопада в регіоні знову було гучно.

Як повідомляв OBOZ.UA, президент Володимир Зеленський повідомив, що країна-агресорка Росія готує новий удар по Україні. За даними розвідки, ворог планує атакувати енергетику, мости через Дніпро та цивільну інфраструктуру.

Схожі теми
Обстріли КиєваРосійські обстрілиНовини Києва та Київської областіКиїв
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!