Біля будинку вирва, наповнена кип'ятком: наслідки атаки РФ по Києві. Фото та відео з місця подій

У ніч на 7 листопада Росія завдала чергового терористичного удару по Києву. Внаслідок ворожої атаки, зокрема, у Солом’янському районі пошкоджено п’ятиповерховий будинок та будівлі дитсадка.

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Про це повідомив кореспондент OBOZ.UA Андрій Жигайло. На місці продовжують працювати екстрені служби.

Що відомо

Так, внаслідок чергової терористичної атаки РФ у Києві в ніч на 7 листопада руйнувань зазнав житловий п’ятиповерховий будинок в Солом’янському районі. Російська балістична ракета впала безпосередньо поруч із будинком, пошкодила комунікації, а вирва, яка утворилась на місці, наповнилась окропом.

Внаслідок цього знищена квартина першому поверсі, а верхні – пошкоджені. Також під вибухову хвилю потрапив автомобіль поруч – його майже повністю засипало землею, а також знесло будівлі на території сусіднього дитсадку.

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Наразі на місці події працюють екстрені та комунальні служби.

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Що передувало

Увечері пʼятниці, 6 листопада, російські війська атакували Київ балістичними ракетами. У столиці пролунала серія вибухів. Також, за даними влади, сусідній Броварський район був під атакою БпЛА. У ніч проти 7 листопада в регіоні знову було гучно.

Як повідомляв OBOZ.UA, президент Володимир Зеленський повідомив, що країна-агресорка Росія готує новий удар по Україні. За даними розвідки, ворог планує атакувати енергетику, мости через Дніпро та цивільну інфраструктуру.