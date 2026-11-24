Внаслідок російської атаки на село Гореничі Київської області 19 листопада загинула 44-річна Людмила Дмитренко. Без матері залишилися троє її синів, двоє з яких народилися у 2023 році.

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Про життя загиблої у Facebook розповів Білогородський сільський голова Антон Овсієнко. За його словами, чоловік Людмили зазнав осколкових поранень, а маленькі двійнята на момент атаки перебували в дитячому садочку.

Що відомо про загиблу Людмилу Дмитренко

Жінка народилася на Закарпатті, тривалий час жила та працювала в Мукачеві, зокрема в Міністерстві оборони України. У 2017 році вона переїхала до Білогородської громади, де згодом створила родину.

У Гореничах Людмила познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком Тарасом. У 2023 році в подружжя народилися двійнята – Дем'ян та Назар. Також жінка виховувала старшого сина Олександра.

Дмитренко працювала в Державній аудиторській службі України, де очолювала відділ організаційно-аналітичної роботи департаменту контролю у сфері будівництва.

За словами Овсієнка, Людмила була працьовитою та відповідальною, однак головне місце в її житті завжди посідала родина. Вона поєднувала професійну діяльність із вихованням дітей та домашніми справами.

Жінка також захоплювалася ландшафтним дизайном, любила висаджувати рослини й облаштовувати подвір'я свого будинку.

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Як загинула жінка

19 листопада російський безпілотник влучив у приватний будинок родини в Гореничах. Людмила перебувала всередині та опинилася під завалами. Врятувати її життя не вдалося.

Чоловік загиблої дістав осколкові поранення. Маленькі сини подружжя не постраждали.

У Людмили залишилися троє дітей, чоловік, мати, вітчим, інші рідні та близькі.

Церемонія прощання із загиблою відбудеться 24 листопада в селі Гореничі. Об 11:00 розпочнеться панахида в церкві Різдва Пресвятої Богородиці, а о 12:00 – поховання на центральному кладовищі села.

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