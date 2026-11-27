Під час одного з останніх ударів по Київщині Росія вбила уродженця Донецька Юрія Василенка. Він змушений був разом з родиною залишити рідне місто через російську окупацію ще у 2014-му.

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У 2022-му, вже на Київщині, чоловік пережив російський полон, тоді йому вдалося вижити. Про загиблого розповів Ярослав Москаленко, депутат Верховної Ради 8 скликання, власник компанії "Синтез", де працював Юрій.

Що відомо про вбитого Росією Юрія Василенка

У спогадах тих, з ким зводила його доля, Юрій Василенко залишиться людиною, що завжди зберігала надзвичайний спокій і демонструвала виняткову порядність.

"Дуже класний хлопець. Професійний, порядний, системний, виважений і надзвичайно спокійний. Народився в Донецьку. У 2014 році залишив рідний дім, бізнес і разом із родиною переїхав до Дніпра. Прийшов працювати до нашого товариства "СИНТЕЗ" водієм і залишався частиною нашої команди до сьогодні", – написав Москаленко 25 листопада.

У 2022 році Росія знову дотягнулася до Юрія – цього разу на Київщині: він потрапив під російську окупацію, коли перебував на території Димерської ОТГ.

"Пережив полон, але після звільнення одразу повернувся до роботи. Згодом перевіз із Дніпра до Києва дружину та доньку з сином, облаштувавши тут постійне життя. Він сказав нашому комерційному директору, що буде з нами до кінця… І сьогодні Юри не стало. Він загинув на робочому місці, перебуваючи в автомобілі нашої компанії, внаслідок ворожої атаки "Шахеда" на півдні Київщини. Ще вчора Юра був на базі – веселий, усміхнений, спокійний. А сьогодні його вже немає… Важко усвідомити й прийняти цю втрату. Ми втратили не просто працівника, а надійну, порядну людину, справжнього товариша, який залишався вірним своїй команді за будь-яких обставин", – написав Москаленко.

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У Юрія залишилися дружина, донька та син.

Як повідомляв OBOZ.UA, у ніч проти 25 листопада російські війська атакували Білу Церкву на Київщині. Окрім критичної інфраструктури під ударами ворога опинилися будівельний гіпермаркет "Епіцентр", "Нова пошта" та інші цивільні об'єкти.

Унаслідок атаки загинула людина.

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