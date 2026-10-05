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Батько чотирьох дітей: у мережі розповіли про чоловіка, якого Росія вбила ударом по Києву. Фото

Лілія Рагуцька
Лілія Рагуцька
Time to read3 хв
icon 8,2 т.
Батько чотирьох дітей: у мережі розповіли про чоловіка, якого Росія вбила ударом по Києву. Фото
Аббас Аббасов з синами

Внаслідок удару військ РФ по Столичному ринку під Києвом загинув громадянин Азербайджану Аббас Аббасов. 47-річний чоловік працював на ринку.

У загиблого залишилися дружина та четверо дітей. Смерть азербайджанця підтверджували у Міністерстві закордонних справ Азербайджану, спогадами про батька поділилася донька Аббаса Аббасова Аїша.

Що відомо про вбитого Росією Аббаса Аббасова

Удару, внаслідок якого на Столичному ринку загинули люди, Росія завдала близько 21:30 27 вересня.

Цей удар обірвав життя 47-річного азербайджанця Аббаса Аббасова.

Батько чотирьох дітей: у мережі розповіли про чоловіка, якого Росія вбила ударом по Києву. Фото

Аббпм Аббапсов з наймолодшим сином. Джерело: yaneznay__da / Instagram

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Його донька написала пронизливий допис-спогад про батька.

"Такої щедрої, неймовірно доброї, скромної і вірної людини як він, я не знаю. Він ніколи, НІКОЛИ не шкодував своїх грошей та часу на інших, навіть якщо це "чужі", він допоміг стільком хлопцям і чоловікам влаштувати роботу, що вони досі його згадують, бо якби не він, ніколи не досягли б того, що мають. Він був дуже поважною людиною серед колег та родичів, я вперше бачила, як кавказькі традиційні чоловіки ридали.. за ним", – розповіла 21-річна дівчина.

Батько чотирьох дітей: у мережі розповіли про чоловіка, якого Росія вбила ударом по Києву. Фото

Аббаас Аббасов з родиною. Джерело: yaneznay__da / Instagram

Вона розповіла, що батько походив з багатодітної родини, у нього було дев'ятеро рідних братів та сестер. Жила родина дуже бідно, тож Аббас, створивши власну сім'ю, робив усе, аби його дружина, донька та троє синів нічого не потребували.

В останній день свого життя, за словами Аїші, її батько побував на поминках за ще одним вбитим Росією азербайджанцем.

"В той самий день він був на поминках свого знайомого, Акіфа Акперова, який також загинув через удар дрону на Жулянах. Йому було так сумно, що цей чоловік так і не побачить дорослішання і щастя своїх дітей. Як і сам він не побачить мій випуск цього року, як малий піде в перший клас у вересні. Ті секунди, коли я на відео побачила, як ВІН лежить після обстрілу... я навіть не знаю як це назвати, я просто зламалась. Він так любив нас всіх, дав нам життя... Наша опора, він так мріяв дати нам те життя, якого в нього не було", – написала дівчина.

Батько чотирьох дітей: у мережі розповіли про чоловіка, якого Росія вбила ударом по Києву. Фото

Аббас Аббасов з синами. Джерело: yaneznay__da / Instagram

Вона також висловила співчуття родині вбитого разом з її батьком колеги, якого Аїша назвала "дядько Саша".

"Така ж світла, добра і весела людина, батько часто його згадував. Батько працював до останньої секунди життя, все для нас, як і його колега", – зазначила вона.

Батько чотирьох дітей: у мережі розповіли про чоловіка, якого Росія вбила ударом по Києву. Фото

Скриншот допису

Батько чотирьох дітей: у мережі розповіли про чоловіка, якого Росія вбила ударом по Києву. Фото

Скриншот допису

Невдовзі після загибелі Аббаса Аббасова повідомлялося, що Посольство Азербайджану в Україні надає консульську допомогу родині для транспортування його тіла на батьківщину.

Як повідомляв OBOZ.UA, Росія спробувала виправдати масовані удари по критичній інфраструктурі України, які агресор готує на цю осінь та зиму. За версією Москви, так РФ "відповідатиме" на українські далекобійні удари.

В Інституті вивчення війни переконані: за облудними формулюваннями Кремль ховає реальну ціль – терор цивільних українців, до якого Росія перейшла на тлі відсутності успіхів на фронті.

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