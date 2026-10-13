За майже 5 років війни центральна влада не забезпечила Києву захист від дронів і ракет, а зараз заблокувала кошти на відновлення, - експерт

За 4,5 роки повномасштабної війни центральна влада не спромоглася захистити небо Києва від ворожих шахедів та ракет, а тепер ще й заважає відновлювати місто після обстрілів. Про це заявив експерт з соціальної та економічної політики Павло Розенко.

"Зараз мені розказують про те, як Київ готувався до війни і до зими. А чому через 4,5 роки у нас вільно над Києвом літають шахеди? І у нас немає ні системи ППО, яка їх знищує, ні системи протиракетної оборони? Це Кличко винен за те, що літають над Києвом шахеди і спокійно продовжують громити нашу інфраструктуру? Київ відновлює, шахеди знищують. І давайте спитаємо, чому уряд місяць тому заблокував всі перерахунки місцевим бюджетам, в тому числі за виконання робіт по захисту київської інфраструктури", – заявив Павло Розенко.

Він зазначив, що центральна влада замість підтримки місцевих громад блокує їм кошти, але при цьому витрачає гроші, зокрема, на телемарафон.

"Місяць всі розрахунки стояли, і всі підприємства зупинили свою діяльність, бо у них не було коштів. Так ми в одному човні знаходимось чи ні? Чи будемо фінансувати телемарафон і 1000 гривень корупційну на 4 млрд грн? А місцевому самоврядуванню перекрили все фінансування. Це не лише по Києву, це по всій Україні", – зазначив експерт.

Разом із тим Розенко повідомив, що попри блокування урядом коштів столиці, Київ швидко відновлюють після обстрілів завдяки діям міської влади, комунальників та енергетиків.

"Нещодавно були масовані прильоти по київській інфраструктурі. Так, зникла електрика. У когось зникла вода, але станом на ранок наступного дня і вода відновилася по всьому Києву, і електрика, і зв'язок. Так давайте подякуємо енергетикам, комунальникам, які менше ніж за добу після таких масштабних обстрілів повернули киянам і світло, і воду, і інфраструктуру", – сказав Розенко.

Він наголосив, що ще в 2025 році тодішньому очільнику Київської міської військової адміністрації Тимуру Ткаченку виділили зі бюджету міста понад 235 млн грн на захист від дронів та ракет, але в результаті немає ані захисту, ані грошей.

Як повідомлялося раніше, уряд більше ніж на місяць призупинив виплати та проведення платежів місцевим громадам на загальну суму близько 20 млрд грн. Як зазначили в "Асоціації міст України", через це громади можуть не встигнути підготуватися до опалювального сезону, який зазвичай розпочинається всередині жовтня. Однак після розголосу та заяв представників громад, днями уряд розблокував платежі.