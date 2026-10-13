У столиці презентували другий том видання "Відомі жінки України. Історії сили під час війни"

8 жовтня 2026 року в Києві відбулася урочиста церемонія Національної премії "Відомі жінки України", у межах якої було проведено нагородження орденом "Жінка – гордість України" та презентовано другий том міжнародного двомовного видання (білінгва) "Відомі жінки України. Історії сили під час війни". Книга, видана українською та англійською мовами, присвячена життєвим історіям, професійним досягненням, мужності та незламності українських жінок, які в умовах війни продовжують творити, працювати, захищати державу та змінювати суспільство.

У столиці презентували други... Джерело: пресслужба Розгорнути

У столиці презентували други... Джерело: прсслужба Розгорнути

У столиці презентували други... Джерело: пресслужба Розгорнути

Подія об’єднала видатних українок, військовослужбовиць, матерів і дружин загиблих Захисників України, представників державних інституцій, науки, культури, медицини, освіти, бізнесу та громадського сектору.

Засновниці національного проєкту – заслужена журналістка України Марина Кінах та громадська діячка Тетяна Коляда.

Заслужена журналістка Україн... Джерело: преслужба Розгорнути

Попри війну, повітряні тривоги та непрості реалії сьогодення, вдалося провести подію, яка стала символом поваги, вдячності та визнання українських жінок, які своєю мужністю, професіоналізмом, активною громадянською позицією та невтомною працею щодня роблять вагомий внесок у розвиток і майбутнє незалежної України.

Партнери. Джерело: пресслужба

Матері та дружини загиблих. Джерело: пресслужба

Культура медицина психологія. Джерело: пресслужба

Ведучим церемонії став відомий український телеведучий та шоумен Андрій Джеджула. Урочисту церемонію своїм яскравим музичним виступом відкрив легендарний народний артист України Павло Зібров.

Тетяна Коляда,Павло Зібров, Марина Кінах. Джерело: пресслужба

Особливе місце під час церемонії посіло нагородження матерів і дружин загиблих українських Героїв. Орденом "Жінка – гордість України" були відзначені Олена Коврик, Вікторія Колмикова, Ольга Коновал, Людмила Свінціцька, Наталія Тарабалка, Наталія Цебрій та Галина Чопик. Їхні історії увійшли до другого тому книги як свідчення неймовірної сили материнської та жіночої любові, гідності й незламності. Це жінки, які пережили найстрашніші втрати, але продовжують жити, підтримувати інших, допомагати родинам полеглих Захисників і берегти пам’ять про своїх рідних. Під час церемонії прозвучали імена їхніх синів і чоловіків, які віддали життя за Україну.

У столиці презентували други... Джерело: пресслужба Розгорнути

Окремий блок церемонії був присвячений жінкам, які зробили вагомий внесок у зміцнення обороноздатності України, захист держави та розвиток сектору національної безпеки. Орденом "Жінка – гордість України" були нагороджені Ганна Маляр, Оксана Григор’єва, Катерина Камінська, Альона Косинська та Ольга Толуп. Їхня діяльність є прикладом мужності, професіоналізму, відповідальності та відданості Україні. До урочистої церемонії також долучився полковник Володимир Полтавець.

Військові. Джерело: пресслужба

Орденом "Жінка – гордість України" були відзначені й інші героїні другого тому книги, які зробили вагомий внесок у розвиток держави та суспільства. Серед нагороджених – Наталія Гаватюк, Ольга Сумська, Віра Ривенко, Яна Балаянц, Світлана Волинець, Тетяна Грабан, Стефанія Діденко, Наталія Манойло, Наталія Коровай, Тетяна Рейнолдс, Анжела Кондратюк, Ольга Навроцька, Неля Куковальська, Світлана Федорова, Світлана Арефнія, Юлія Левицька, Анна Фесенко, Ксенія Ніколаєва, Марія Дорожон, Людмила Новицька, Ірина Стиць та Марія Зазуля. Кожна з жінок має власну історію сили, наполегливості, професійного становлення, громадської відповідальності та любові до України. Їхні життєві шляхи доводять, що навіть у найскладніші часи українські жінки продовжують розвивати державу, допомагати людям, створювати нові можливості та надихати суспільство.

Амбасадорки Національної пре... Джерело: пресслужба Розгорнути

Важливою частиною церемонії стало урочисте представлення Амбасадорок Національної премії "Відомі жінки України". Почесну місію представляти цінності проєкту отримали Ярослава Руденко, Ольга Голубовська, Віолетта Дворнікова, Наталія Ковалко, Марія Гуцол, Зоряна Гбур, Лілія Олійник, Сніжана Ляшко, Інна Ткачук, Тетяна Шестаковська, Валерія Шинкарьова та Леся Токмина. Амбасадорки сприятимуть подальшому розвитку проєкту, популяризації жіночого лідерства, підтримці нових героїнь та представленню досягнень українок на міжнародному рівні.

У столиці презентували други... Джерело: пресслужба Розгорнути

Мистецьку атмосферу заходу створили виступи народного артиста України Павла Зіброва, народної артистки України Ярослави Руденко, співака-баритона, генерального директора Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого Олега Сербіна, співачки Марини Пижової (Марі Пижо) та заслуженої артистки України Ірини Стиць. Під час церемонії також прозвучала поезія Наталії Вертюх та пісня у виконанні Марини Кінах. Виконавців відзначили спеціальною нагородою проєкту "Золотий голос країни".

Ганна Маляр та Марина Кінах. Джерело: пресслужба

Другий том книги "Відомі жінки України. Історії сили під час війни" - це міжнародне двомовне видання (білінгва), представлене українською та англійською мовами. Книга покликана зберегти для майбутніх поколінь історії сучасних українок, які в умовах війни демонструють мужність, професіоналізм, незламність і відданість своїй державі. Міжнародний формат видання дає змогу представити світовій спільноті історії українських жінок, їхні досягнення, випробування та внесок у боротьбу за незалежність України. Це не лише видавничий проєкт, а й важлива складова збереження національної пам’яті та популяризації України у світі.

Книга Відомі жінки України. Джерело: пресслужба

Книга Відомі жінки України

Засновниці проєкту висловлюють щиру вдячність партнерам, почесним гостям і друзям проєкту, які підтримали його реалізацію та видання другого тому книги: Українському союзу промисловців і підприємців, Європейській асоціації жінок України, столичному готелю "Київ", у приміщенні якого відбувся захід, ТОВ "Grand Cosmetic", Gas Engineering Solutions (GazES), Університету трансформації майбутнього, ТМ REYNOLDS, ГО FENIX CHARITY, ГО "Крила жінки", а також Сергію Діденку та Ірині Плюті – за підтримку, небайдужість та особистий внесок у розвиток національного проєкту. Квітковим партнером церемонії виступила компанія "Камелія", яка подарувала квіти героїням урочистого вечора.

У столиці презентували други... Джерело: пресслужба Розгорнути

У столиці презентували други... Джерело: пресслужба Розгорнути

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