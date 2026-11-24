У Софії Київській відкрили прихований монументальний живопис, який містить три сюжети. Фото

Реставраційні роботи в Софійському соборі Національного заповідника "Софія Київська" допомогли виявити приховані картини, що складаються у три різні сюжети. Цей монументальний живопис доступний для огляду вперше за пів століття.

Фоторепортажем із презентації, проведеної всередині собору, в понеділок, 23 листопада, поділився "Укрінформ". Зазначається, що кошти на реставрацію були залучені через грант ЮНЕСКО.

Сцена із сюжету "Воскресіння Господнє". Джерело: Укрінформ / Андрій Горб

Прихований живопис на стінах... Джерело: Укрінформ / Андрій Горб Розгорнути

"Сьогодні ми презентуємо вам роботу наших талановитих реставраторів-монументалістів, які працюють в Софії. Це три сюжети – "Жони-мироносиці біля Гробу Господнього", "Апостоли Петро та Йоан біля Гробу Господнього" та "Воскресіння Господнє", – розповіла генеральна директорка Національного заповідника "Софія Київська" Неля Куковальська.

Окрім цього, відвідувачам показали розкриту частину присвятного напису доби Могилянського відродження Софії Київської, у якому згадується 1011 рік як дата закладання собору.

Виступ спікерів. Джерело: Укрінформ / Андрій Горб

Виступ спікерів. Джерело: Укрінформ / Андрій Горб

Перший заступник міністра культури Іван Вербицький наголосив, що робота заповідника з відновлення та реставрації Софійського собору – це приклад, як повільними кроками, але системно можна досягти значних результатів.

"Я хочу привітати заповідник із завершенням, власне, цього процесу відновлення тих частин розписів Софійського собору, які були закриті від нас раніше", – сказав Вербицький.

Сцена "Жони-мироносиці біля... Джерело: Укрінформ / Андрій Горб Розгорнути

Реставраційні роботи в Софій... Джерело: Укрінформ / Андрій Горб Розгорнути

Результат реставрації. Джерело: Укрінформ / Андрій Горб

Арка собору. Джерело: Укрінформ / Андрій Горб

Презентація відбулася у столиці України. Джерело: Укрінформ / Андрій Горб

У Софії Київській відкрили п... Джерело: Укрінформ / Андрій Горб Розгорнути

У Софії Київській відкрили п... Джерело: Укрінформ / Андрій Горб Розгорнути

У Софії Київській відкрили п... Джерело: Укрінформ / Андрій Горб Розгорнути

Макет релігійної споруди. Джерело: Укрінформ / Андрій Горб

Як писав OBOZ.UA, у ніч проти 10 червня 2026 року під час російського обстрілу вибухова хвиля зруйнувала карниз на головній апсиді Софійського собору, історичної пам'ятки національного значення з XI століття. Це одна з небагатьох уцілілих споруд часів Київської Русі й об'єкт світової спадщини ЮНЕСКО.