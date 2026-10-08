У Києві призупиняли роботу метро і частини громадського транспорту: в чому причина

У Києві зупинили рух метро і...

Увечері 8 жовтня у Києві тимчасово зупинили рух поїздів метро та роботу ескалаторів. Причиною стало зниження напруги від зовнішніх живильних центрів.

КМДА повідомила, що через зниження напруги в метрополітені тимчасово призупинили рух поїздів та роботу ескалаторів. У міській адміністрації зазначили, що про відновлення роботи повідомлять додатково.

Що відомо

Очевидці повідомляють, що ввечері 8 жовтня зупинилися всі три гілки київського метро. Водночас у столиці місцями припинили рух трамваї та тролейбуси.

Тимчасово призупинили рух поїздів. Джерело: КМДА

Ситуація виникла на тлі проблем із електропостачанням. Верховна Рада також залишилася без світла, про що повідомили народні депутати.

КМДА поки не назвала час відновлення роботи метро. У повідомленні міської адміністрації йдеться, що рух поїздів та ескалаторів призупинили саме через зниження напруги від зовнішніх живильних центрів.

Рух відновлюють

На "синій" та "зеленій" лініях метро поступово відновлюється рух поїздів зі збільшеними інтервалами. Рух поїздів на "червоній" лінії наразі призупинений.

Також повідомили, що через зниження напруги в енергосистемі тимчасово призупинений рух частини громадського транспорту Києва.

Для перевезення пасажирів опрацьовується оперативне дублювання Борщагівської лінії швидкісного трамвая автобусами. Про відновлення руху та подальші зміни в роботі громадського транспорту повідомлять додатково.

Сталося аварійне відключення електроенергії. Джерело: ДТЕК

У ДТЕК додали, що в Києві через атаку ворога сталося аварійне відключення електроенергії. Графіки відключень тимчасово не діють, а енергетики вже працюють на місцях. У компанії зазначили, що про будь-які зміни повідомлятимуть у своєму Telegram-каналі.

ЗМІ повідомляють, що станцію метро "Арсенальна" закрили, а людей попросили покинути її. Через те, що метро не працює, у Києві утворилися величезні черги на зупинках наземного транспорту.

Станом на 19:24 поїзди відновили рух на всіх лініях столичного метрополітену. Потяги курсують зі збільшеними інтервалами:

"червона" лінія – 10 хв;

"синя" лінія – 5 хв;

"зелена" лінія – 10 хв.

Усі станції метро відкриті на вхід.

Відновили рух на всіх лініях... Джерело: КМДА Розгорнути

Знеструмлення Києва

Внаслідок ворожого обстрілу було вимкнено кілька елементів електричної мережі, яка забезпечує живлення Києва. Через це в окремих районах столиці виникли перебої з електропостачанням для значної кількості споживачів.

Станом на 19:26 енергетики працюють над заживленням знеструмлених абонентів. У Міністерстві енергетики зазначили, що на відновлення живлення знадобиться певний час.

Наразі фахівці здійснюють необхідні заходи для відновлення електропостачання. Міненерго закликало мешканців столиці, у яких зараз є світло, споживати електроенергію ощадливо.

Відомство також наголосило, що оперативну інформацію про наслідки атак і стан енергосистеми варто отримувати лише з офіційних ресурсів та не поширювати матеріали, які можуть допомогти ворогу.

Тимчасові обмеження

Через знеструмлення об’єктів "Київводоканалу" каналізаційна система столиці тимчасово не приймає стічні води з території Борщагівської громади. Це вплинуло на роботу систем водовідведення та водопостачання громади.

Коли саме приймання стоків відновлять, наразі невідомо.

В. о. Борщагівського сільськ... Джерело: Олександр Медвідь Розгорнути

Як повідомляв OBOZ.UA, масові відключення світла за графіками повернулися з 6 жовтня. Ситуацію пояснили наслідками нових російських ударів по енергетиці України.