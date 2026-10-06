У Києві відновили пошкоджену російським ударом ділянку Північного мосту: що відомо

У Києві завершили відновлення ділянки Північного мосту, яка була пошкоджена внаслідок російської атаки 4 жовтня. Комунальники відновили конструкцію мосту та дорожнє покриття, укріпили пошкоджену основу проїжджої частини й привели ділянку до стану, необхідного для безпечної експлуатації.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація. Пошкодження мосту усували комунальні служби, паралельно відновлюючи тепломагістраль, пошкоджену під час тієї ж атаки.

Що відновили на Північному мосту

На пошкодженій ділянці мостовики спочатку укріпили основу проїжджої частини. Після цього її перекрили спеціальною металевою плитою, а поверх неї відновили асфальтобетонне покриття.

Окрім дорожнього полотна, фахівці відремонтували пошкоджені елементи конструкції мосту. Вони з'єднують окремі частини споруди та забезпечують її міцність і стійкість.

У КМДА зазначили, що після проведених робіт пошкоджену ділянку привели до стану, необхідного для безпечної експлуатації.

Таким чином, ремонт охопив не лише поверхню дороги, а й основу проїжджої частини та конструктивні елементи самого мосту, які постраждали внаслідок удару.

У Деснянському районі відновили гарячу воду

Під час атаки 4 жовтня була пошкоджена також тепломагістраль поблизу Північного мосту. Через це жителі Деснянського району Києва тимчасово залишилися без гарячого водопостачання.

Фахівці КП "Київтеплоенерго" відновили пошкоджену тепломережу. Наразі гаряче водопостачання для мешканців району відновлене.

Таким чином комунальним службам вдалося одночасно усунути наслідки удару для транспортної інфраструктури та теплопостачання столиці.

Північний міст зазнає прицільних дронових ударів

Атака 4 жовтня на Північний міст була не першою за ці дні. Росія, починаючи з 1 жовтня, регулярно завдає прицільних дронових ударів по цьому мосту

Напередодні, 3 жовтня, російський безпілотник також влучив у міст, унаслідок чого були пошкоджені дорожнє полотно та контактна тролейбусна мережа. Тоді постраждали двоє людей.

Уранці 4 жовтня зафіксували нове влучання вже в дорожнє полотно Північного мосту. Унаслідок цієї атаки також постраждали двоє людей: одного з них госпіталізували, іншому медики надали допомогу на місці. Окрім мосту, було пошкоджено тепломагістраль, що спричинило перебої з гарячим водопостачанням у Деснянському районі.

Після другого удару рух мостом обмежували на час проведення відновлювальних робіт. Наразі пошкоджену 4 жовтня ділянку відремонтовано, а теплопостачання для мешканців Деснянського району відновлено.

Як повідомляв OBOZ.UA:

Першого удару по Північному мосту ворог завдав 3 жовтня. В результаті атаки було пошкоджене дорожнє полотно та контактна тролейбусна мережа.

Вранці 4 жовтня Росія завдала повторного удару по Північному мосту у Києві. Пошкоджено дорожнє покриття.

У зв'язку з ускладненим рухом через Дніпро, спричиненим російськими обстрілами, у Києві запустять 18 додаткових човникових рейсів Kyiv City Express між правим і лівим берегом. Ці електрички будуть курсувати щоранку та щовечора в найпіковіші години .