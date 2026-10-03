У Києві розпочнуть будувати переправи через Дніпро: Калашник розповів, як долатимуть наслідки пошкодження мостів

У столиці з'являться насипні дамби з понтонними переправами через Дніпро; будівництво мають розпочати вже з наступного тижня (тобто з 5–11 жовтня). У довгостроковій перспективі також розглядається варіант створення тунелю під річкою, який з'єднає правий і лівий береги.

Про це розповів міністр відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник. Він заявив "Суспільному", що головним пріоритетом є посилення захисту наявних мостів, але зараз розглядаються альтернативні варіанти сполучення.

"Невідкладні рішення – це дамба і понтонна переправа, які швидко будуються... Ця робота вже розпочата (підготовчі роботи. – Ред.). Була проведена відповідна координаційна нарада у президента. Ми отримали всі завдання з урахуванням критичності.

Місто цим самостійно не займалося, тому зараз ухвалене рішення цим зайнятись міністерству, Агентству відновлення, військовим разом зі столичною владою", – сказав урядовець.

За його оцінкою, на зведення таких переправ потрібно до трьох місяців часу. Локації для будівництва вже визначені. Додаткові переправи мають забезпечити щонайменше половину пропускної спроможності наявних київських мостів.

"У нас у середньому близько 600 тисяч автомобілів перетинають лівий і правий берег протягом доби. І задача – зберегти цю пропускну здатність", – зазначив міністр.

Він додав, що альтернативні шляхи мають з'явитися не лише в Києві, а й в інших регіонах України – і не лише на Дніпрі.

Також у Міністерстві відновлення розглядають варіанти зі швидкоспоруджуваними бетонними конструкціями та, у довгостроковій перспективі, тунелем під Дніпром. Нюанс – у вартості робіт, тож реалізація цих проєктів можлива лише за підтримки партнерів.

"Зараз ми можемо розпочати шукати інвестиції, шукати донорів, шукати міжнародних партнерів і реалізовувати те, що має забезпечити сполучення лівого і правого берегу… Є розрахунки – це десятки мільярдів гривень, а іноді, коли величезні інфраструктурні об'єкти, – сотні. Тому дозволити це зараз немає фінансової можливості. Але є задача знайти такий ресурс", – сказав Калашник.

Збереження мостів є головним пріоритетом

Міністр запевнив, що для захисту цих критичних об'єктів військові залучили "максимальну кількість техніки".

"Зрозуміло, що є запас міцності в кожного (мосту. – Ред.). І наша перша задача – забезпечити захист із неба, чим ми займаємося відповідно з військовими. Тобто перша черга – не допустити ураження. Друга частина – забезпечити захист. Третя – швидке відновлення. І четверте – ухвалення рішень щодо альтернативних резервних переправ, тобто будівництво нових об'єктів мостової альтернативної інфраструктури", – пояснив Калашник.

Як писав OBOZ.UA, 1, 2 та 3 жовтня війська держави-агресора Росії здійснювали дронові атаки по Південному мосту в українській столиці. Відповідальність за ці обстріли може нести окрема 50-та бригада БПС ВГК "Варяг". Цей підрозділ противника спеціалізується на застосуванні й вивченні безпілотних систем дальньої дії.