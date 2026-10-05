У Києві п’яний чоловік влаштував стрілянину з балкону багатоповерхівки. Подробиці та фото

У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який, за інформацією слідства, причетний до хуліганства. Зловмисник влаштував стрілянину з балкону одного з житлових будинків.

Про це повідомили в пресслужбі столичної поліції. Підозрюваному загрожує до п’яти років обмеження волі.

Що відомо

За словами правоохоронців, до них надійшло повідомлення від перехожих про те, що в Дніпровському районі з балкону одного з житлових будинків стріляє невідомий чоловік.

Правоохоронці швидко встановили квартиру, з якої лунали постріли, та затримали порушника. Зʼясувалось, що чоловік, перебуваючи на балконі восьмого поверху, дістав стартовий пістолет та тричі вистрілив угору.

П’яний чоловік влаштував стр... Джерело: Поліція Києва Розгорнути

П’яний чоловік влаштував стр... Джерело: Поліція Києва Розгорнути

"Мотиви свого вчинку затриманий пояснити не зміг, адже перебував у стані алкогольного сп’яніння – огляд за допомогою приладу "Драгер" показав 1,53 проміле алкоголю", – уточнили в пресслужбі.

За фактом хуліганства розпочато досудове розслідування (ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України), а порушнику повідомили про підозру.

Підозрюваному загрожує до п’... Джерело: Поліція Києва Розгорнути

Як повідомляв OBOZ.UA, в Обухівському районі Київської області правоохоронці затримали чоловіка, який, за інформацією слідства, відкрив стрілянину на дитячому майданчику. Внаслідок інциденту поранення отримали двоє чоловіків.