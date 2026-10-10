У Києві посилять охорону порядку та збільшать кількість патрулів: що відбувається

У зв'язку з відключеннями світла в Києві у темний час доби буде посилено охорону громадського порядку. Кількість патрулів правоохоронців – поліцейських і нацгвардійців – зросте.

Про це оголосив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський. На своїй сторінці у Facebook він повідомив, що 9 жовтня відбулася селекторна нарада під головуванням президента. Її скликали через складну ситуацію у столиці з вимкненнями електроживлення й перебоями в роботі комунальної інфраструктури.

"Посилюємо охорону громадського порядку – у темний час доби збільшуємо на вулицях кількість патрулів Національної поліції та Національної гвардії", – написав очільник МВС.

Окрім цього, міністр доручив ДСНС невідкладно організувати в столиці місця для надання допомоги громадянам.

Перші Пункти незламності були розгорнуті на правому березі Києва: в Оболонському, Голосіївському й Подільському районах.

"У разі потреби ми збільшимо кількість таких пунктів як у столиці, так і в інших регіонах. У встановлених наметах ДСНС громадяни можуть підзарядити гаджети й отримати доступ до Wi-Fi", – повідомив Вигівський.

Перші намети в Києві, які з'... Джерело: пресслужба ДСНС Розгорнути

Перші намети в Києві, які з'... Джерело: пресслужба ДСНС Розгорнути

Рятувальники розгорнули Пункти незламності. Джерело: пресслужба ДСНС

Перші намети в Києві, які з'... Джерело: пресслужба ДСНС Розгорнути

Окремо він доповів прем'єр-міністру про допомогу підрозділів, підпорядкованих МЗС, у захисті об'єктів критичної інфраструктури, зокрема мостів.

"Докладаємо максимум зусиль, щоб плани росіян паралізувати столицю залишилися безуспішними", – підсумував керівник МВС.

Пункт незламності в Києві. Джерело: пресслужба ДСНС

Пункт незламності в Києві. Джерело: пресслужба ДСНС

Пункт незламності в Києві. Джерело: пресслужба ДСНС

Як писав OBOZ.UA, столична підземка під час повітряної тривоги працює як укриття – у ці моменти на платформах перебуває багато людей. Заради їх безпеки, коли загроза зберігається тривалий час, змінюється рух потягів на "червоній" лінії метро.