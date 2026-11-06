"Цинічно не затверджували План стійкості": Кличко різко відповів на ідею "кабінетів-коридорів" для допомоги Києву

Розмови про створення "коридорів" для допомоги Києву під час енергетичної кризи звучать цинічно з вуст людей, які тривалий час блокували затвердження Плану стійкості столиці.

Про це у своєму Telegram-каналі заявив мер міста Віталій Кличко. За його словами, міська влада робить усе для життєзабезпечення столиці та опрацьовує різні варіанти розвитку подій, оскільки ворог посилює атаки на енергетику та теплогенерацію, на системи водопостачання.

"Хтось сьогодні говорить про якісь "кабінети-коридори" для допомоги Києву. Це після того, як майже півроку цинічно не затверджували План стійкості столиці! Та розповідали різні "легенди", – заявив Кличко у опублікованому відео.

Він зазначив, що в столиці з весни працює енергетичний штаб із життєзабезпечення міста.

"До нього столиця залучила експертів, енергетиків, практиків, науковців. Штаб напрацював можливі заходи для різних сценаріїв ситуації", – сказав мер, наголосивши, що "не про все можемо публічно говорити".

Він також зауважив, що експерти одностайно підтверджують, що "при такій інтенсивності атак ворога без захисту ключових обʼєктів системами ППО – відновлення, стабільна робота і взагалі існування цих обʼєктів під великим питанням".

"Бо коли прилітає одразу кілька ракет чи дронів, ніякі захисні споруди з цим не впораються", – зазначив мер.