Скільки треба часу, щоб відновити рух метро Південним мостом у Києві: міністр назвав термін

Міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник заявив, що для відновлення руху метро Південним мостом у Києві потрібно два-три місяці. Це термін за умови, якщо війська РФ не завдадуть по переправі нових ударів.

Про це Калашник сказав під час спілкування з медіа, передає кореспондент OBOZ.UA. За його словами, такий термін визначили в експертному висновку "Національного інституту розвитку інфраструктури".

Міністр наголосив, що, оскільки Південний міст перебуває в комунальній власності, відновлювати його будуть коштом міського бюджету.

"Південний міст є комунальним і роботи здійснюватимуться за рахунок міського бюджету, можливо, навіть самим метрополітеном", – сказав він.

Станом на зараз "зелена" гілка київського метрополітену не курсує між станціями "Славутич" і "Видубичі". Причиною стали пошкодження Південного мосту внаслідок російських обстрілів – переправу спершу атакували дронами, а потім і балістикою.

"Наразі поїзди метро на "зеленій" лінії курсують між станціями "Сирець" – "Видубичі та "Осокорки" – "Червоний хутір". Рух поїздів метрополітену Південним мостом ще тимчасово призупинений", – зазначали в КП "Київський метрополітен".

Південний міст на карті. Джерело: Скриншот Google Maps

Що ж стосується Північного мосту в Києві, який теж атакували росіяни, то його відновлять за два місяці, сказав Калашник, але також за умови відсутності нових ударів.

Раніше ми писали про те, що в Києві розпочали будівництво додаткових мостових переправ через Дніпро, які мають стати альтернативними маршрутами на випадок пошкодження основної інфраструктури. Перші переправи планують запустити на початку 2027 року. Загалом в Україні планують збудувати 21 альтернативну мостову переправу.

Як повідомляв OBOZ.UA, з 9 листопада у столиці України запровадили резервні схеми транспортного сполучення між лівим та правим берегом. Такі заходи необхідні у звʼязку із додатковими безпековими викликами у Києві.