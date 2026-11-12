Щоб знову зима не прийшла несподівано: Київська облрада підтримала ініціативу "ЄС" і створила комісію для перевірки виконання "планів стійкості"

Київська обласна рада підтримала ініціативу "Євросолідарності" і створила тимчасову контрольну комісію, яка перевірятиме виконання "планів стійкості" та готовність об’єктів життєзабезпечення і критичної інфраструктури Київщини до зимового періоду.

Ініціатором створення комісії став депутат Київської обласної ради з фракції "ЄС" Володимир Горковенко. Про це повідомили в "Євросолідарності".

Горковенко зазначив, що у депутатів виникло багато питань щодо виконання планів стійкості в області і чому мешканці по 4 доби сидять без світла.

Ініціатором створення комісі... Джерело: eurosolidarity.org Розгорнути

"Зима на носі, а деякі заходи й досі не профінансовані. У нас є енергооб’єкти, які отримали на свій захист нуль обіцяного фінансування. І тепер пропонується їх перенести на наступний рік", – зазначив Горковенко

Рішення підтримали всі фракції обласної ради: "Європейська Солідарність", "Слуга народу", "Батьківщина" та "За майбутнє". За нього проголосували 57 депутатів. Головою комісії обрали депутата від "ЄС" Романа Титикала.

Рішення підтримали всі фракції обласної ради. Джерело: t.me/VVgorkovenko

Комісія перевірятиме стан виконання Регіональної програми стійкості та Комплексного плану стійкості Київської області на 2026 рік, а також відповідних місцевих програм і планів стійкості територіальних громад.

Серед основних завдань – оцінка реальної спроможності громад забезпечувати водо- і теплопостачання, а також безперебійну роботу лікарень та закладів соціальної сфери під час тривалих відключень електроенергії.

Окрема увага буде приділена перевірці фінансування та фактичних результатів робіт. Комісія має зіставити передбачені кошти з реальними обсягами виконаних робіт і поставленого обладнання, зокрема перевірити використання коштів державного, обласного та місцевих бюджетів.

Як зазначено в тексті рішення, комісія також має "визначити потреби громад у підтримці з боку області".

Термін повноважень комісії становитиме один рік із дня її утворення. Водночас передбачено регулярне звітування: не пізніше ніж через шість місяців комісія повинна подати на розгляд сесії письмовий звіт про виконану роботу з висновками та пропозиціями. Крім того, кожні три місяці вона інформуватиме профільну постійну комісію обласної ради про результати своєї діяльності.

Створення тимчасової контрольної комісії має забезпечити депутатський контроль не лише за формальним виконанням планів стійкості, а й за реальним станом підготовки громад Київщини до зими, ефективністю використання коштів та готовністю критичної інфраструктури працювати в умовах можливих тривалих відключень електроенергії.