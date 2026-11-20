"Ще один крок до європейського майбутнього": Кличко виступив на засіданні спільного консультативного комітету між ЄКР та Україною
Мер Києва Віталій Кличко.
Джерело: пресслужба Віталія Кличка
Мер Києва Віталій Кличко виступив онлайн на установчому засіданні спільного консультативного комітету між Європейським комітетом регіонів та Україною, що відбувається в Брюсселі.
Про це він повідомив у своєму Telegram.
"Як почесний член Європейського комітету регіонів, добре знаю, наскільки важливо, коли міста та регіони мають реальний голос в ухваленні рішень", – зауважив Кличко.
Очільник столиці, подякував європейським партнерам та всім, хто доклав зусилля, щоб цей комітет був створений і працював.
личко виступив онлайн на уст...
Джерело: пресслужба Віталія Кличка
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"Це, насправді, ще один крок до європейського майбутнього України. І ще одна можливість для українських громад, які реалізують реформи на євроатлантичному шляху України, формувати політику знизу – за запитом людей", – зазначив Кличко.
Мер окремо висловив вдячність, ЄКР за системну підтримку українських громад під час енергетичної кризи минулої зими.
"Надзвичайно вчасним є і новий заклик партнерів про практичну допомогу Україні для подолання викликів цієї зими. Він містить три ключових напрями підтримки: енергетичну допомогу, забезпечення життєво необхідних послуг, експертну підтримку", – зауважив Кличко.
За словами очільника столиці, реалізувати цю допомогу пропонують через три механізми: уже наявні партнерства між європейськими та українськими муніципалітетами; національні механізми держав ЄС та механізм для приватних організацій; через Асоціацію міст України.
"Ми відкриті до співпраці й готові забезпечити всю необхідну комунікацію, щоб цей заклик партнерів перетворився на реальну допомогу для мільйонів українців у громадах", – написав Кличко.
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