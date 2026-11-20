"Ще один крок до європейського майбутнього": Кличко виступив на засіданні спільного консультативного комітету між ЄКР та Україною

Мер Києва Віталій Кличко виступив онлайн на установчому засіданні спільного консультативного комітету між Європейським комітетом регіонів та Україною, що відбувається в Брюсселі.

Про це він повідомив у своєму Telegram.

"Як почесний член Європейського комітету регіонів, добре знаю, наскільки важливо, коли міста та регіони мають реальний голос в ухваленні рішень", – зауважив Кличко.

Очільник столиці, подякував європейським партнерам та всім, хто доклав зусилля, щоб цей комітет був створений і працював.

личко виступив онлайн на уст... Джерело: пресслужба Віталія Кличка Розгорнути

"Це, насправді, ще один крок до європейського майбутнього України. І ще одна можливість для українських громад, які реалізують реформи на євроатлантичному шляху України, формувати політику знизу – за запитом людей", – зазначив Кличко.

Мер окремо висловив вдячність, ЄКР за системну підтримку українських громад під час енергетичної кризи минулої зими.

"Надзвичайно вчасним є і новий заклик партнерів про практичну допомогу Україні для подолання викликів цієї зими. Він містить три ключових напрями підтримки: енергетичну допомогу, забезпечення життєво необхідних послуг, експертну підтримку", – зауважив Кличко.

За словами очільника столиці, реалізувати цю допомогу пропонують через три механізми: уже наявні партнерства між європейськими та українськими муніципалітетами; національні механізми держав ЄС та механізм для приватних організацій; через Асоціацію міст України.

"Ми відкриті до співпраці й готові забезпечити всю необхідну комунікацію, щоб цей заклик партнерів перетворився на реальну допомогу для мільйонів українців у громадах", – написав Кличко.