"Питання у виживанні": Кличко попередив про складну зиму й закликав подумати про тимчасовий виїзд із Києва

Мер Віталій Кличко порадив жителям Києва, у яких є друзі чи родичі за межами міста, розглянути можливість тимчасового переїзду. Він вказав на те, що російські обстріли посилюються, і зараз "питання полягає у виживанні".

Про це політик заявив у коментарі AFP у четвер, 8 жовтня. Матеріалом поділилося видання France 24, і журналісти нагадали, що Кличко повторив таку ж пропозицію, яка викликала негативну реакцію минулого року.

"Щодня надходять нові повідомлення про зруйновані будівлі, про поранених або трагічно загиблих людей, оскільки обстріли нашого міста посилюються", – заявив міський голова.

Незважаючи на пораду переїхати, Кличко наголосив, що ніколи не закликатиме до повної евакуації столиці. "Це мета Путіна, найкращий сценарій для Путіна – щоб ми всі виїхали й передали йому наші порожні міста та нашу країну", – сказав чиновник.

Видання вказало на те, що ворожі атаки значно ускладнили життя в українській столиці. Оскільки лінія фронту здебільшого стабільна, Москва переключила свою увагу на удари великої дальності, запускаючи важкоперехоплювані балістичні ракети й реактивні безпілотники. Удари по Києву були спрямовані на мости через Дніпро, енергетичну інфраструктуру тощо.

"Зв'язок між лівим і правим берегами є одним із ключових факторів функціонування міста", – визнав Кличко. Також він попередив, що порушення роботи водопостачання та водовідведення Києва може спричинити "досить масштабну" кризу.

Щоб підготуватися до зими, у столиці розробляють альтернативні понтонні переправи, будують резервні системи опалення, створюють запаси палива, продуктів харчування, питної води.

"Незалежно від того, наскільки добре ми підготуємося, якщо протиповітряна оборона не спрацює, ми можемо зіткнутися з поганим сценарієм", – заявив мер. За його словами, міська влада опинилася перед "дуже складним" завданням з "обмеженим часом, обмеженим фінансуванням, обмеженою кількістю працівників".

"Коли ми чуємо сирени повітряної тривоги, я молюся Богу й нашій ППО, бо від них залежить життя нашого міста", – додав Кличко.

Як писав OBOZ.UA, за даними ЗМІ, російський диктатор Володимир Путін нібито доручив генералу Сергію Суровікіну зруйнувати мости Києва, щоб паралізувати столицю та розділити місто на дві частини. Йдеться про сім мостів через Дніпро, які є важливими для автомобільного й залізничного сполучення. Агресор намагатися змінити ситуацію на фронті через тиск на українське цивільне населення.