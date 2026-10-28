Парти для кожного учня і зони відпочинку: Кличко показав відремонтоване укриття в одній зі шкіл Києва

Мер Києва Віталій Кличко перевірив капітально відремонтоване укриття в одній зі шкіл у Солом'янському районі столиці. Раніше у цьому сховищі не було умов для навчального процесу. Тут можна було тільки перечекати повітряну тривогу.

Про це очільник столиці повідомив у своєму Telegram.

Кличко показав відремонтован... Джерело: пресслужба Віталія Кличка Розгорнути

Кличко показав відремонтован... Джерело: пресслужба Віталія Кличка Розгорнути

"Ремонт укриття площею 600 м² закінчили до початку навчального року, створивши в ньому навчальний простір. Відтепер всі 353 учні освітнього закладу мають змогу навчатися за очною формою", – зазначив Кличко.

Він додав, що розраховане сховище на 600 людей. Облаштували тут 13 зон. Забезпечили достатню кількість парт. Є зони відпочинку з м’якими пуфами, місця для зберігання верхнього одягу.

"На ремонт сховища з міського бюджету виділили 8 млн грн. Оглянув також відремонтовані у школі за кошти столиці їдальню та спортзал", – повідомив мер Києва.

Кличко показав відремонтован... Джерело: пресслужба Віталія Кличка Розгорнути

Кличко показав відремонтован... Джерело: пресслужба Віталія Кличка Розгорнути

Кличко зазначив, що останніх 2 роки у столиці виконали ремонти в укриттях 76 закладів освіти. В 33-х роботи тривають. Побудували 9 нових споруд подвійного призначення (4781 місць) для закладів освіти. Цьогоріч планують завершити будівництво ще 4 обʼєктів (1774 місць).

Кличко показав відремонтован... Розгорнути

Кличко показав відремонтован... Джерело: пресслужба Віталія Кличка Розгорнути

"Ворог постійно обстрілює Київ. Зокрема, й навчальні заклади. Тому для столиці актуальною залишається безпека наших дітей і педагогів під час навчального процесу. Робимо все можливе, щоб діти могли навчатися очно там, де це дозволяють безпекові умови", – зауважив мер столиці.

За словами Кличка, наразі 55% учнів у Києві навчаються очно, ще 26,5% – у змішаному форматі, 10,2% – у дистанційному, 8,3% – за індивідуальною формою.

Кличко показав відремонтован... Джерело: пресслужба Віталія Кличка Розгорнути