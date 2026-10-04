Обмеження руху на мостах: "Укрзалізниця" запускає 18 додаткових шатлів Kyiv City Express через Дніпро

У зв'язку з ускладненим рухом через Дніпро, спричиненим російськими обстрілами, у Києві запустять 18 додаткових човникових рейсів Kyiv City Express між правим і лівим берегом. Ці електрички будуть курсувати щоранку та щовечора в найпіковіші години (з 6:00 до 9:00 та з 16:00 до 21:00).

Про нововведення ввечері 4 жовтня оголосив офіційний Telegram-канал Київської кільцевої електрички від "Укрзалізниці". Пресслужба повідомила, що додаткові шатли вийдуть на маршрути вже в понеділок, 5-го числа.

"Із 5 до 9 жовтня призначаємо 18 додаткових човникових рейсів Kyiv City Express Видубичі – Дарниця – Видубичі, щоб ви могли швидко та без заторів дістатися на роботу, у справах чи повернутися додому в умовах ускладненого руху через київські мости", – заявили в УЗ.

На Видубичах посадка й висадка відбуватиметься на 3 колії. На Дарниці – на 1 або 2 коліях (залізничники порадили слухати оголошення на станції). Додаткові рейси зупинятимуться на станції Березняки.

Пасажири, яким потрібно перетнути Дніпро, окрім електричок КСЕ можуть скористатися графіковими приміськими й регіональними потягами, що курсують до /з Ніжина, Гребінки, Конотопа, Славутича. Вони роблять обов'язкові зупинки на станціях Видубичі й Дарниця, а приміські зупинятимуться ще й на станції Березняки.

"Завдяки поєднанню додаткових шатлів і графікових потягів із поїздами КСЕ у пікові години курсуватиме до шести рейсів між берегами, тож довго чекати на наступний потяг не доведеться", – впевнені в "Укрзалізниці".

Дарниця – Видубичі. Джерело: пресслужба УЗ

Видубичі – Дарниця. Джерело: пресслужба УЗ

Як писав OBOZ.UA, Росія, починаючи з 1 жовтня, регулярно завдає прицільних дронових ударів по Північному мосту в Києві. У неділю, 4 жовтня, ворог здійснив чергову атаку. Внаслідок обстрілу було пошкоджено дорожнє покриття та тепломагістраль, через що в Деснянському районі тимчасово зникло гаряче водопостачання. Постраждали дві особи; одного з них госпіталізували, іншому потерпілому надали допомогу на місці удару.