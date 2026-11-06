На фронт поїхали ще майже 2700 дронів: Кличко передав захисникам нову партію допомоги від київської громади

Мер Києва Віталій Кличко передав українським військовим на фронт від громади столиці ще майже 2700 БпЛА різних типів. Нова партія допомоги поїхала до бійців 5-ї окремої штурмової Київської бригади.

Про це Кличко розповів у Telegram.

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За його словами, захисники отримають 2200 FPV-дронів різних типів, 450 розвідувальних дронів Mavic 3 Pro та Matrice 4, 28 літаків-камікадзе, 10 БпЛА літакового типу, 2 комплекси ударних бомберів.

"Також відправили 12 одиниць НРК (наземного роботизованого комплексу)", – додав мер Києва.

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Загалом від початку цього року від громади столиці військовим різних бригад передали уже понад 65 000 безпілотників різних типів.

"Нагадаю, вчора Київрада передбачила з міського бюджету ще 1 млрд грн на підтримку Сил безпеки та оборони України. Загалом цьогоріч спрямовуємо на підтримку захисників уже 6 млрд грн. Столиця й надалі допомагатиме нашим бійцям!", – наголосив Кличко.