Блог | Мітинг "Геть-Кличка" повністю провалився!

Кияни – я вас ОБОЖНЮЮ!!

Попри двотижневу істерію ботоферми і помийних ТГ-каналів, телемарафонів та "позитивних" блогерів в соцмережах, мітинг "Геть-Кличка" сьогодні повністю провалився!

Мітинг біля КМДА. Джерело: Фейсбук Павла Розенка

100-150 людей, (інші – журналісти з правоохоронцями) не будуть нам розповідати, як треба "негайно знести" обраного нами мера.

Будуть вибори, без вас "зальотних" гастролерів розберемося, хто буде у нас мером!