Махлювали під час теоретичного іспиту: у столичному сервісцентрі МВС викрили двох чоловіків зі прихованими засобами зв'язку. Фото

Днями у одному з сервісних центрів МВС міста Києв двоє кандидатів у водії намагалися схитрувати. Вони планували скласти теоретичний іспит за допомогою прихованих технічних засобів зв’язку.

Про це повідомили в МВС. Як з’ясувалося, обидва відвідувачі були оснащені мікрофонами для передачі звуку. Щоб спільники на іншому кінці зв’язку могли почути екзаменаційні білети та повідомити правильні відповіді, кандидати намагалися непомітно й тихо промовляти питання.

Першим увагу адміністратора екзаменаційного класу привернув один із відвідувачів, який постійно щось бубонів під час тестування. Фахівець сервісного центру зробив кандидату кілька зауважень, після чого було викрито прихований мікрофон. На місце події одразу викликали правоохоронців.

Вже під час прибуття поліції в тому ж класі за аналогічною поведінкою – тихим промовлянням запитань – поліцейські безпосередньо викрили й другого порушника зі схожим шпигунським обладнанням.

Як наслідок:

– Складання теоретичного іспиту для обох порушників було негайно припинено.

– Результати тестування – анульовано.

– На місце події викликали правоохоронців, а всю інформацію про інцидент передано до Національної поліції України для надання правової оцінки.

У Головному сервісному центрі МВС нагадали, що всі екзаменаційні класи обладнані сучасними системами перехресної відеофіксації з ідентифікацією особи, що повністю виключає "сліпі зони".

Під час складання теоретичного іспиту кандидатам у водії категорично заборонено:

– Користуватися мобільними телефонами, смартгодинниками, гарнітурами чи будь-якими іншими електронними приладами.

– Використовувати шпаргалки, підручники або будь-які додаткові носії інформації з іншими присутніми у класі чи отримувати підказки.

У МВС також нагадали, що теоретичний іспит – це передусім перевірка особистих знань майбутнього водія, а не формальна перепона, яку можна обійти за допомогою технічних хитрощів.

"Незнання Правил дорожнього руху в реальних умовах на дорозі може призвести до фатальних наслідків і поставити під загрозу життя самого керманича та оточуючих", – резюмували інциденти в МВС.

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