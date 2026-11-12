Київ допомагатиме бізнесу долати виклики війни, – Кличко

Мер Києва Віталій Кличко провів чергову зустріч з власниками та представниками великого бізнесу, який працює в Києві та Україні. Обговорили подальшу співпрацю.

Про це очільник столиці повідомив у Telegram.

"Київ посилює взаємодію з підприємцями, щоб оперативно вирішувати питання, з якими бізнес стикається під час війни. Коли несе великі збитки, але продовжує працювати, забезпечувати логістику, сервіси, виробляти товари та ліки, будувати обʼєкти, забезпечувати робочі місця, платити податки", – зауважив Кличко.

Київ допомагатиме бізнесу до... Джерело: пресслужба Віталія Кличка Розгорнути

У жовтні мер підписав розпорядження про створення робочої групи, яка допомагає підприємцям вирішувати питання, що виникають у взаємодії з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування.

"Зокрема, підприємцям надали розʼяснення за яких умов транспорт компаній може рухатися під час комендантської години та як оформити перепустки. Як встановлювати й використовувати генератори на об’єктах торгівлі та за яких умов їх можна розміщувати на прилеглій території", – зауважив Кличко.

Київ допомагатиме бізнесу до... Джерело: пресслужба Віталія Кличка Розгорнути

Також мер нагадав, що для консультацій про встановлення мобільних укриттів у департаменті промисловості та розвитку підприємництва КМДА вже працює "єдине вікно", куди підприємці можуть звернутися щодо облаштування укриттів на ділянках, якими вони володіють, а також на прилеглих ділянках комунальної власності.

Київ допомагатиме бізнесу до... Джерело: пресслужба Віталія Кличка Розгорнути

"Підприємцям також пояснили, куди звертатися в разі пошкодження майна внаслідок російської агресії та як оцінюють завдані збитки. Представники бізнесу отримали контакти голів комісій, створених районними держадміністраціями. Та інформацію про державні програми підтримки й відновлення", – зазначив Кличко.

Київ допомагатиме бізнесу до... Джерело: пресслужба Віталія Кличка Розгорнути

Очільник столиці додав, що на минулому засіданні Київрада ухвалила рішення про скасування податку на нерухомість компаній, яка була знищена чи суттєво пошкоджена внаслідок ворожих атак. Нульову ставку податку на нерухоме майно для об’єктів, віднесених до першої категорії пошкоджень, Київ встановив на 6 місяців.

"Місто вдячне представникам бізнесу за роботу і готове всіляко підтримувати підприємців у всіх важливих питаннях", – подякував Кличко.