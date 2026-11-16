Київ долає жахливі виклики війни: Кличко зустрівся у столиці з делегацією Американської ради із зовнішньої політики

Мер Києва Віталій Кличко в понеділок, 16 листопада, у столичній мерії провів зустріч з делегацією Американської ради із зовнішньої політики (AFPC) на чолі з президентом ради Германом Пірчнером.

Про подію очільник столиці повідомив у Telegram.

Кличко зустрівся у столиці з... Джерело: пресслужба Віталія Кличка Розгорнути

Кличко зустрівся у столиці з... Джерело: пресслужба Віталія Кличка Розгорнути

"Поінформував про ситуацію в Києві та Україні. Зазначив, що українська столиця продовжує зазнавати масованих ударів агресора по об’єктах критичної інфраструктури. Ворог намагається зруйнувати системи водо-, тепло та енергосистеми", – зазначив Кличко.

Кличко зустрівся у столиці з... Джерело: пресслужба Віталія Кличка Розгорнути

Він також розповів про те, як Росія атакує столичні мости, обстрілює лікарні, школи, наукові установи та житлові будинки.

"Київ живе та продовжує працювати, долаючи жахливі виклики війни", – підкреслив Кличко.

Кличко зустрівся у столиці з... Джерело: пресслужба Віталія Кличка Розгорнути

Мер подякував Сполученим Штатам Америки за підтримку Києва й України, наголосивши на необхідності подальшої допомоги, яка сьогодні така важлива для країни.

Кличко зустрівся у столиці з... Джерело: пресслужба Віталія Кличка Розгорнути