Коригування бюджету та соціально-економічний розвиток: Кличко анонсував нові важливі рішення Київради

В четвер, 1 жовтня, Київрада на засіданні має ухвалити проєкт рішення про коригування бюджету столиці та програми соціально-економічного розвитку.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко та додав, що йдеться про виділення коштів на підтримку Сил безпеки та оборони України.

"Ми передбачали 1 млрд грн. Але, завдяки депутатам усіх фракцій, зокрема депутатам-військовим, знайшли можливість збільшити цю суму ще на 260 млн грн. Тобто, йдеться про виділення 1 млрд 260 млн грн нашим захисникам. Та, сподіваюся, ми сьогодні збільшимо цю суму до 1,5 млрд грн. Для цього в перерві засідання збереться бюджетна комісія, щоб ухвалити рішення про додаткові кошти", – зазначив мер Києва.

Кличко зауважив, що дав доручення депутатським фракціям і виконавчому органу протягом місяця опрацювати питання і знайти оптимальні рішення щодо збільшення фінансування програми "Захисник Києва". В межах можливостей міського бюджету.

"Додатково сьогодні маємо виділити ще 375 млн грн на виплати мобілізованим у столиці. Ми повинні і допомагати армії, і забезпечувати життєдіяльність столиці. Без популізму і політичних гасел. Відповідально та ефективно. Бо в умовах постійних атак ворога, в умовах пошкоджень житла, соціальних установ, об’єктів критичної інфраструктури столиця не повинна скотитися в занепад. Київ має вистояти і жити", – написав Кличко.

За словами мера, також Київрада планує збільшити кошти на виплати столичним медикам. А саме – запровадити доплати медикам екстреної медицини, які виїжджають на місця влучань під час атак ворога на Київ.

"Медики завжди прибувають першими. Працюють вдень і вночі, рятують здоров’я та життя людей", – зазначив Кличко.

"Щодо соціальної підтримки. В межах програми "Турбота. Назустріч киянам" депутати Київради мають збільшити видатки, пов’язані з виплатою людям, житло яких постраждало внаслідок російських обстрілів. А також – запровадити нову одноразову допомогу цивільним, які отримали поранення внаслідок обстрілів, та членам родин загиблих цивільних", – повідомив очільник столиці.

Віталій Кличко розповів, що у програмі "Підтримка киян – Захисників та Захисниць України" пропонується спростити процедуру отримання часткової компенсації за переобладнання житла для людей з інвалідністю внаслідок війни.