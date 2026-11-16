Кличко відвідав захисників на Харківському напрямку та передав допомогу від громади Києва

Мер Києва Віталій Кличко відвідав українських захисників на Харківському напрямку та передав від громади столиці 18 тисяч БпЛА різних типів.

Про це Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Відвідав наших Захисників на Харківському напрямку. Відвіз допомогу від громади Києва. Загалом 18 тисяч БпЛА різних типів і призначення. Командувачу Угруповання військ "Центр" Андрію Білецькому передав 15 000 БпЛА для трьох підпорядкованих йому корпусів: Третього армійського корпусу, 11-го армійського корпусу та 19-го армійського корпусу", розповів Кличко.

Віталій Кличко та Андрій Білецький. Джерело: t.me/vitaliy_klitschko

Бригадний генерал Андрій Біл... Джерело: t.me/vitaliy_klitschko Розгорнути

Також допомогу від громади столиці отримали:

117-та окрема бригада ТрО – 1 000 дронів,

430-й окремий полк безпілотних систем "Контур" – 1000 дронів,

421-й окремий полк безпілотних систем ДШВ – 1000 БпЛА.

Кличко відвідав захисників н... Джерело: t.me/vitaliy_klitschko Розгорнути

Мер зазначив, що протягом 2026 року Київ передав військовим різних бригад 83 тисячі БпЛА різних типів, інше необхідне оснащення.

"У листопаді Київрада передбачила з міського бюджету ще 1 млрд грн на підтримку Сил безпеки та оборони України. Загалом цьогоріч спрямовуємо на підтримку Захисників та Захисниць уже 6 млрд грн. Столиця й надалі допомагатиме нашим бійцям! Слава Україні та її Героям!" – наголосив Віталій Кличко.