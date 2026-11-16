Кличко відвідав захисників на Харківському напрямку та передав допомогу від громади Києва
Протягом 2026 року Київ пере...
Джерело: t.me/vitaliy_klitschko
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Мер Києва Віталій Кличко відвідав українських захисників на Харківському напрямку та передав від громади столиці 18 тисяч БпЛА різних типів.
Про це Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі.
"Відвідав наших Захисників на Харківському напрямку. Відвіз допомогу від громади Києва. Загалом 18 тисяч БпЛА різних типів і призначення. Командувачу Угруповання військ "Центр" Андрію Білецькому передав 15 000 БпЛА для трьох підпорядкованих йому корпусів: Третього армійського корпусу, 11-го армійського корпусу та 19-го армійського корпусу", розповів Кличко.
Віталій Кличко та Андрій Білецький.
Джерело: t.me/vitaliy_klitschko
Бригадний генерал Андрій Біл...
Джерело: t.me/vitaliy_klitschko
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Також допомогу від громади столиці отримали:
117-та окрема бригада ТрО – 1 000 дронів,
430-й окремий полк безпілотних систем "Контур" – 1000 дронів,
421-й окремий полк безпілотних систем ДШВ – 1000 БпЛА.
Кличко відвідав захисників н...
Джерело: t.me/vitaliy_klitschko
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Мер зазначив, що протягом 2026 року Київ передав військовим різних бригад 83 тисячі БпЛА різних типів, інше необхідне оснащення.
"У листопаді Київрада передбачила з міського бюджету ще 1 млрд грн на підтримку Сил безпеки та оборони України. Загалом цьогоріч спрямовуємо на підтримку Захисників та Захисниць уже 6 млрд грн. Столиця й надалі допомагатиме нашим бійцям! Слава Україні та її Героям!" – наголосив Віталій Кличко.
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